Sursele menționate afirmă că evaluarea comunității de informații din SUA arată o schimbare de atitudine la Kremlin. Putin ar manifesta o poziție mult mai agresivă decât în orice alt moment de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei.

Analiza americană explică această înverșunare prin pierderile uriașe suferite de armata rusă și prin problemele economice tot mai grave cu care se confruntă Rusia, aflată în al patrulea an de conflict. În ciuda dificultăților, liderul rus caută acum să justifice pierderile și să revendice noi teritorii, dorind să transforme Ucraina într-o zonă „mai sigură pentru Rusia”.

Discuția tensionată dintre Putin și Trump

În ultima sa conversație telefonică cu fostul președinte american Donald Trump, Vladimir Putin ar fi cerut ca Ucraina să cedeze regiunea Donețk, susțin surse citate de Washington Post. În schimb, liderul rus s-ar fi declarat dispus să returneze Ucrainei o parte din regiunile Zaporijjea și Herson.

După o rundă de discuții separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump ar fi propus înghețarea conflictului de-a lungul actualei linii a frontului. Kremlinul a respins însă propunerea, insistând asupra propriei viziuni privind încheierea războiului. În consecință, Trump a anulat un summit planificat cu Putin la Budapesta și a introdus sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil. Putin a reacționat acuzând presiuni politice, declarând că nicio „țară care se respectă” nu ia decizii impuse din exterior.

Estimările presei internaționale privind pierderile rusești

Potrivit publicației The Economist, capturarea completă a regiunii Donbas, precum și a celor două zone ocupate parțial, ar necesita continuarea luptelor până în anul 2030, în ritmul actual al avansului rusesc. Conform estimărilor realizate de aceeași sursă, din luna mai, când Rusia a declanșat o ofensivă de proporții, armata rusă a reușit să cucerească doar 0,4% din teritoriul ucrainean, fără a obține obiective majore.

Aceste avansuri minore au avut însă un cost uman uriaș. The Economist a calculat că, de la începutul invaziei până în luna ianuarie a acestui an, armata rusă a pierdut între 640.000 și 877.000 de militari, dintre care între 137.000 și 228.000 au fost uciși. Până la data de 13 octombrie, numărul total al pierderilor a crescut cu aproape 60%, ajungând între 984.000 și 1.438.000 de soldați, dintre care între 190.000 și 480.000 au murit.

Cifrele anunțate de Statul Major rus

La finalul lunii august, șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a declarat că forțele ruse controlează 99,7% din regiunea Lugansk, 79% din regiunea Donețk, 74% din regiunea Zaporijjea și 76% din regiunea Herson. În total, Rusia deține aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, potrivit datelor prezentate oficial.

