Locuitorii din Sectorul 4 vor primi ajutor financiar pentru carburanți, anunță Daniel Băluță. Cine sunt norocoșii și despre ce sumă este vorba

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat luni un set de măsuri care vin ca răspuns direct la creșterea prețurilor și la presiunea tot mai mare resimțită de locuitori în bugetele de zi cu zi. Ideea din spate e simplă: dacă traiul s-a scumpit vizibil, autoritățile locale încearcă să compenseze măcar o parte din acest impact.

Una dintre decizii vizează costurile legate de combustibil, care au crescut constant în ultima perioadă. Concret, locuitorii Sectorului 4 vor putea primi un ajutor financiar de 200 de lei pentru carburant, acordat pe o perioadă de șase luni. Nu va fi însă un sprijin lunar continuu, ci unul „on-off”, adică banii vor fi acordați o lună da, una nu.

Daniel Băluță anunță ajutor financiar pentru locuitorii din Sectorul 4

„Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%. Inflația este de 10%. Taxele și impozitele au crescut, astfel încât pentru cetățenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu încă două măsuri. Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană în ceea ce privește termenul de la 1 aprilie, deci peste aproximativ 10 zile. A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activ prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni de zile, un ajutor on-off în cuantum de 200 de lei pentru carburant (n.r. ajutoarele de 200 de lei vor fi date o lună da, o lună nu).

Advertising

Advertising

Cui ne adresăm? Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, celor care au domiciliu aici de mai mult de un an de zile. Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină. Ne adresăm celor care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de centimetri cubi și cu un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei. Acestea sunt măsurile pe care, în aceste situații, în semn de solidaritate, trebuie să le luăm pentru oameni, pentru că atât crearea de locuri de muncă, cât și susținerea acestora reprezintă o prioritate pentru oricare dintre noi”, a declarat primarul Sectorului 4.