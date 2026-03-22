Scandal la Bruxelles: România, „certată” de comisarii europeni pentru că produce prea mult! Exporturile românești care sperie Europa VIDEO

Publicat 22 mar. 2026, 08:33 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni fără precedent la vârful Uniunii Europene. România a devenit ținta criticilor la Bruxelles din cauza unei producții record care ar „inunda” piața comunitară. Într-un gest surprinzător, comisarii europeni cer explicații oficialilor de la București, susținând că volumul uriaș de produse românești pune presiune pe competitivitatea celorlalte state membre.

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