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Actual· 2 min citire
Scandal la Bruxelles: România, „certată” de comisarii europeni pentru că produce prea mult! Exporturile românești care sperie Europa VIDEO
Foto/Arhivă
Publicat22 mar. 2026, 08:33
SursăRealitatea PLUS
Tensiuni fără precedent la vârful Uniunii Europene. România a devenit ținta criticilor la Bruxelles din cauza unei producții record care ar „inunda” piața comunitară. Într-un gest surprinzător, comisarii europeni cer explicații oficialilor de la București, susținând că volumul uriaș de produse românești pune presiune pe competitivitatea celorlalte state membre.
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