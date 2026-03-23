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Accident grav în Peru: 9 morți și cel puțin 15 răniți după prăbușirea unui microbuz în Anzi

Accident grav în Peru: 9 morți și cel puțin 15 răniți.

Accident grav în Peru: 9 morți și cel puțin 15 răniți.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 mar. 2026, 12:02

Nouă persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite în urma unui accident de microbuz produs în Anzii peruvieni, potrivit autorităților locale.

Vehiculul transporta turiști într-o excursie montană, în momentul în care a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat pe un deal. Conform pompierilor, în microbuz se aflau cel puțin 25 de persoane, turiști și ghizi, în momentul accidentului.

Incidentul s-a produs la aproximativ 16 kilometri de muntele Rajuntay, o destinație populară pentru drumeții, cu o altitudine de peste 5.200 de metri. Ministerul Sănătății din Peru a confirmat bilanțul: nouă persoane decedate, șapte la locul accidentului și două ulterior, la spital.

Cei 15 răniți au fost transportați la patru unități medicale diferite. Unele cazuri mai grave au fost transferate la spitale din regiune, inclusiv la Matucana, iar alți pacienți au ajuns la clinica din Casapalca, cu sprijinul poliției. Echipajele de intervenție au ajuns rapid și au făcut triajul victimelor direct la locul accidentului, pentru a stabili prioritățile de evacuare. Răniții au fost evaluați și stabilizați înainte de a fi transportați către spitale.

Cauza accidentului, încă neclară

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Primele informații din presa locală indică faptul că ceața din zonă ar fi putut contribui la producerea tragediei, însă acest aspect nu a fost confirmat oficial, conform presei internationale.

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 17:00. Excursiile în zonă sunt frecvente, multe dintre ele pornind din Lima și desfășurându-se pe parcursul unui weekend. Nu se știe deocamdată dacă printre victime se află turiști străini.

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