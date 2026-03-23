Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Accident grav în Peru: 9 morți și cel puțin 15 răniți după prăbușirea unui microbuz în Anzi
Accident grav în Peru: 9 morți și cel puțin 15 răniți.
Nouă persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite în urma unui accident de microbuz produs în Anzii peruvieni, potrivit autorităților locale.
Citește și
- 22:27Tragedie la bungee jumping: doi adolescenți au murit după o cădere de aproape 50 de metri
- 22:13Patru polițiști, arestați după ce au fost filmați furând din dărâmăturile lăsate de cutremur. Imaginile au stârnit revoltă
- 22:05Blocurile care își fac singure „aer condiționat”. Chinezii au inventat sistemul care reduce temperatura cu până la 8°C
- 21:40China ar fi pregătit în secret generali ruși pentru războiul chimic și biologic. Antrenament militar secret, dezvăluit de jurnaliștii britanici
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News