Mihai Fifor îl critică pe premierul Bolojan pentru întârzierea măsurilor privind prețurile la carburanți: „A fost un blocaj inutil”

Fostul ministru și senator PSD Mihai Fifor a criticat modul în care premierul Ilie Bolojan a gestionat creșterea prețurilor la carburanți, susținând că reacția Guvernului a venit cu întârziere și doar după presiuni politice.

„Bună dimineața, domnule Bolojan! Bine ați venit pe planetă! După două săptămâni în care realitatea de la pompă a părut că nu ajunge până la Palatul Victoria, premierul a descoperit, în cele din urmă, că prețurile la carburanți au luat-o razna și, mai important, a acceptat soluțiile propuse de PSD pentru a opri această escaladare.

Mihai Fifor, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan

PSD a reușit astfel să deblocheze situația creată de refuzul premierului de a interveni la timp. A fost un blocaj inutil, care a pus presiune directă pe economie și pe puterea de cumpărare a românilor. În astfel de momente, România nu își mai permite să fie ținută pe loc de încăpățânarea unui singur om”, a scris Fifor pe Facebook.

Advertising

Advertising

Fifor susține că miniștrii PSD din Guvern au venit încă de la început cu soluții pentru limitarea efectelor scumpirilor, iar acestea au fost discutate atât în CSAT, cât și în cadrul coaliției de guvernare. În paralel, liderii PSD au avut intervenții publice prin care au cerut adoptarea rapidă a măsurilor, în timp ce reprezentanții partidului din Guvern au insistat pentru luarea unor decizii urgente.

„În urma acestor demersuri, Guvernul a preluat principalele măsuri propuse de PSD:

-instituirea situației de criză pe piața de carburanți;

-limitarea adaosului comercial pe întreg lanțul economic, după modelul aplicat la alimentele de bază;

-limitarea exporturilor de țiței și carburanți;

-reducerea ponderii biocarburantului în benzină, pentru scăderea costurilor de producție.

Anunțul lui Mihai Fifor pentru români

Vom continua să insistăm și pentru aprobarea propunerilor ministrului Agriculturii privind asigurarea motorinei la prețuri suportabile pentru fermieri:

-eliminarea accizei din prețul motorinei utilizate în agricultură, cu un impact bugetar aproape inexistent (0,089% din PIB), în condițiile în care statul oricum returnează această acciză;

-eliminarea TVA din prețul la pompă, având în vedere mecanismul de taxare inversă aplicabil în sector;

-introducerea unui sistem de tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, prin care fermierii să beneficieze direct de sprijin pentru achiziția a 78 de litri/hectar.”

Social-democratul a mai arătat că aceste măsuri ar putea reduce semnificativ costurile pentru fermieri și, implicit, presiunea asupra prețurilor la alimente, într-un moment în care campania agricolă de primăvară este deja în desfășurare.