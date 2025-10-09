Fostul șef de stat urmează să ajungă astăzi în fața judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 1 pentru un proces care a fost amânat mai multe termene la rând. Concret, Traian Băsescu a deschis un nou proces pentru recuperarea vilei de protocol și a altor beneficii retrase după ce a fost declarat colaborator al Securității.

Reamintim decizia Curții Constituționale din urmă cu mai multe luni prin care judecătorii constituționali au decis ca în cazul fostului președinte Traian Băsescu să se revină la toate drepturile, atât pentru casa de protocol, cât și pentru indemnizația de fost șef de stat, dar și pentru paza și protecția din partea SPP.