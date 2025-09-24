Potrivit oamenilor legii, impactul a fost atât de puternic încât femeia a rămas încarcerată, iar echipajele de salvare nu au reușit să o salveze. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași: o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de descarcerare (AID), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) și o unitate de terapie intensivă mobilă (TIM), însumând 13 cadre militare.

”Un echipaj de ambulanță cu asistent, aflat în zonă, a fost primul care a intervenit la fața locului. Având în vedere gravitatea situației, la locul accidentului au fost trimise de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum și echipajul de descarcerare din cadrul ISU”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

În urma acestui incident, traficul pe DN 28 a fost blocat pe ambele sensuri până la finalizarea intervenției. Polițiștii ieșeni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și cercetează împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.