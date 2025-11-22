Zece militari au fost implicați în misiunea de limitare și lichidare a flăcărilor.

Descoperirea șocantă

La sosirea echipajelor, pompierii au făcut o descoperire cutremurătoare: în interiorul casei se afla o persoană carbonizată. „Forţele de intervenţie ajunse la faţa locului au găsit o persoană carbonizată în locuinţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Ancheta autorităților

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele incendiului și împrejurările în care s-a produs tragedia. Deocamdată nu au fost oferite detalii despre identitatea victimei sau despre posibilele surse ale focului.

Incendiu într-un bloc de 11 etaje din Capitală. Nouă persoane au ajuns la spital, inclusiv un copil. Un bărbat a suferit arsuri grave- VIDEO