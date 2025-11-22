UPDATE 9:50 - Un bărbat a suferit arsuri grave si a fost intubat, înainte de a fi transportat la spital. Incendiu ar fi izbunic de la lumânare - surse.

UDPATE 9:45 - În acest moment incendiul este localizat la nivelul apartamentului cu propagare și pe fațada exterioară a blocului. Se lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia și ventilarea spațiilor.

Au fost asistate medical la fața locului 7 persoane, 6 dintre acestea au fost transportate la spital.

UPDATE 9:30 - Potrivit Realitatea Plus, mai multe persoane ar fi fost transportate la spital.

La fața locului intervin forțe considerabile: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, precum și 6 ambulanțe SMURD.

Autoritățile transmit că misiunea este în dinamică și că vor reveni cu date suplimentare pe măsură ce operațiunile de intervenție evoluează.

3 persoane sunt asistate la fața locului.