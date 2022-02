Putin se află într-o vizită în China și a bifat și deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Camerele TV l-au surprins pe politician în timp ce acesta ațipise în tribunele stadionului național din Beijing.

Imaginile cu Putin, devenite rapid virale, au fost rulate în paralel cu defilarea sportivilor din Ucraina.

Gestul lui Putin e văzut de multe voci internaționale drept unul premeditat.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd