Planul prevede crearea unui mecanism digital de supraveghere denumit „Generation Index”, conceput de Centrul Analitic aflat sub coordonarea Guvernului Federației Ruse și prezentat în cadrul proiectului Sistema.

Structura sistemului „Generation Index”

Documentul oficial arată că noul sistem va fi împărțit în trei secțiuni: una deschisă, una închisă și una tematică. Accesul la ultimele două va fi permis doar unor funcționari selectați la nivel regional și federal.

În secțiunea deschisă vor fi colectate statistici generale privind educația, munca, familia, sănătatea, timpul liber, viziunea asupra lumii și percepția viitorului. Secțiunea închisă va include indicatori referitori la „riscurile dezvoltării tinerilor”, precum nivelul de depresie, anxietate sau consum de droguri. Tot aici va fi evaluată influența „Occidentului colectiv” asupra mentalității tinerilor, dar și atitudinile pozitive față de comunitatea LGBT sau față de persoanele care aleg să nu aibă copii.

SUA amenință cu oprirea sprijinului militar pentru Ucraina pentru a forța încheierea acordului de pace cu Rusia - SURSE

Secțiunea tematică va urmări opiniile legate de războiul din Ucraina. Printre indicatori se va regăsi „proporția tinerilor care cred în victoria Rusiei în Districtul Militar Central”, conform termenilor de referință.

Clasificarea regiunilor și posibile măsuri

Responsabilitatea colectării datelor va reveni anual agenției Rosmolodezh, care va furniza informațiile defalcate pe regiuni. Rezultatele vor fi încadrate într-un sistem de culori: verde pentru performanțe peste 60%, galben pentru valori între 40 și 60%, iar roșu pentru niveluri sub 40%.

Dacă o regiune intră în zona roșie pentru oricare dintre indicatori, inclusiv „credința în victorie în al Doilea Război Mondial” sau „atitudini pozitive față de LGBT”, documentul menționează că acest lucru va constitui „temei pentru luarea unor măsuri urgente”. Totuși, nu se precizează ce fel de măsuri ar urma să fie aplicate. Sistemul va fi extins și asupra teritoriilor ocupate din Ucraina.

Precedente și studii anterioare

În 2025, Rosmolodezh, împreună cu Școala Superioară de Economie (HSE), a realizat un studiu asupra „tuturor sferelor de viață” ale rușilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Proiectul a fost cunoscut tot sub denumirea de „Generation Index”. Oficial, scopul era evaluarea „progresului în creșterea rolului și contribuției tineretului” la dezvoltarea Rusiei. Surse citate de Vedomosti au arătat însă că proiectul a inclus și o secțiune clasificată, dedicată „influenței extremiștilor asupra tinerilor ruși”.

Ce măsuri pregătește România pentru rafinăria Lukoil și rețeaua de benzinării. Ilie Bolojan a venit cu informații noi