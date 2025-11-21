Planul american, potrivit surselor, pune o presiune fără precedent pe autoritățile ucrainene pentru a accepta un cadru de pace până cel târziu joi, conform Reuters.

O delegație de înalți oficiali militari din SUA s-a întâlnit joi la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski, declarând că întâlnirea a fost un succes și că Washingtonul dorește un „calendar agresiv” pentru semnarea acordului.

Președintele Zelenski a părut să susțină eforturile americane, mulțumind echipei președintelui Trump pentru încercarea de a pune capăt războiului și afirmând că documentul trebuie să asigure o pace reală și demnă. Însă planul a stârnit critici puternice la nivel european, unde liderii au subliniat că Ucraina trebuie să decidă singură termenii oricărui acord, fără cedări teritoriale impuse de Rusia.

„Apreciem eforturile Statelor Unite, ale președintelui Trump și ale echipei sale, menite să pună capăt acestui război. Lucrăm la documentul pregătit de partea americană. Acesta trebuie să fie un plan care să asigure o pace reală și demnă”, a afirmat Zelenski.

„Cu toții vrem ca acest război să se încheie, dar modul în care se încheie este important. Rusia nu are niciun drept legal la concesii din partea țării pe care a invadat-o, iar în ultimă instanță, termenii oricărui acord trebuie să fie decideți de Ucraina. Acesta este un moment foarte periculos pentru toți”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, implicat în consultările privind planul, a negat că ar fi aprobat termenii acestuia, precizând că rolul său a fost doar de organizare a discuțiilor. Ulterior, Umerov a subliniat că Ucraina nu va accepta un plan care lezează suveranitatea țării.

„Umerov ... a fost de acord cu majoritatea planului, după ce a făcut câteva modificări, și l-a prezentat președintelui Zelenski”, a declarat joi un înalt oficial american.

„Nu am oferit nicio evaluare și, cu atât mai puțin, nicio aprobare a vreunui punct. Acest lucru nu ține de competența mea și nu corespunde procedurii”, a scris Umerov pe Telegram.

Kremlinul a afirmat că nu a primit oficial propunerea americană și a cerut Kievului o „decizie responsabilă” în acest sens. Condițiile prevăzute în planul american au fost percepute de oficialii ucraineni drept o capitulare, în contextul în care armata ucraineană a rezistat cu greu invaziei rusești de aproape patru ani.