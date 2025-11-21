Șeful Executivului a explicat că primele măsuri intră în vigoare chiar în această seară. Oprirea rafinăriei nu va afecta aprovizionarea pieței, întrucât unitatea se află deja în mentenanță, iar stocurile actuale sunt suficiente pentru perioada următoare. Bolojan a subliniat că România se aliniază statelor UE și SUA în implementarea regimului de sancțiuni.

Rețeaua de benzinării și negocierile în desfășurare

Premierul a precizat că termenul pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor asupra rețelei de benzinării Lukoil este jumătatea lunii decembrie. În această perioadă se desfășoară negocieri între potențialii cumpărători și proprietarul companiei. Rețeaua reprezintă peste 20% din totalul benzinăriilor din România, iar autoritățile urmăresc evoluția discuțiilor pentru a evalua necesitatea unor intervenții ulterioare. „Vom decide în luna decembrie dacă mecanismul va fi activat sau nu”, a spus premierul.

Mecanism național de sancțiuni

Ilie Bolojan a anunțat că luni va fi publicat în transparență un act normativ care creează un mecanism național de sancțiuni. Acesta este menit să completeze legislația actuală, ce permite aplicarea doar a sancțiunilor decise la nivelul Uniunii Europene. Proiectul se află într-o fază avansată, iar Guvernul intenționează să îl adopte săptămâna viitoare. Activarea acestui mecanism va depinde de evoluțiile din piață și de eventualele riscuri asupra funcționării sectorului energetic.

Diferențe față de Bulgaria

Bolojan a explicat că România nu se află în situația Bulgariei, care depinde integral de rafinăria Lukoil Burgas și a cerut o amânare a sancțiunilor. În cazul Bucureștiului, autoritățile iau în calcul și riscurile legate de eventuala preluare a unor active sau implicarea directă în administrarea acestora. Premierul a subliniat că o astfel de intervenție ar presupune „răspunderi importante” care se pot întoarce împotriva Guvernului.

Guvernul se bâlbâie când e vorba de activele Lukoil din ţara noastră: „Va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanţă”

Supravegherea companiilor vizate

Mecanismul pregătit de Executiv vizează în primul rând supravegherea strictă a activității companiilor aflate în sfera sancțiunilor. Obiectivul este ca operațiunile comerciale să fie independente, iar fluxurile financiare să nu ajungă în Rusia. Premierul a insistat că obiectivul principal este asigurarea funcționării normale a pieței și prevenirea oricăror riscuri de destabilizare.

RomGaz și proiectele din Marea Neagră

În privința colaborării dintre Lukoil și RomGaz în proiectele de exploatare și explorare din Marea Neagră, Bolojan a afirmat că au fost luate toate măsurile necesare pentru ca compania românească să nu fie afectată de regimul de sancțiuni. Guvernul a menținut un dialog permanent cu autoritatea americană care a instituit sancțiunile și a transmis notificările necesare pentru a clarifica situația.

„Lucrurile din acest punct de vedere sunt asigurate”, a spus premierul, care a subliniat că statul român a gestionat din timp posibilele riscuri. Potrivit acestuia, discuțiile și coordonarea cu partea americană au fost esențiale pentru protejarea proiectelor energetice strategice ale României.

Monitorizarea pieței și angajamentele internaționale

Bolojan a concluzionat că executivul va continua să monitorizeze situația din piață și să ia deciziile necesare pentru a menține stabilitatea aprovizionării și a respecta angajamentele internaționale privind sancțiunile impuse Federației Ruse.

Nicușor Dan, despre soarta Lukoil România: „Nu se va întâmpla nimic tragic în următoarele săptămâni”