”Avem o amânare pentru 13 decembrie. În tot acest interval, guvernul poate lua niște măsuri”, a mai spus șeful statului.

Sancțiunile SUA intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinăria Petrotel din România a Lukoil și pe 13 decembrie pentru benzinăriile companiei ruse.

SUA au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”. Sancțiunile înseamnă potențiale probleme pentru aceste companii de a-și face decontul în dolari la nivel internațional, adică și în România.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului declarase joi că România va fi solidară în aplicarea sancțiunilor față de Lukoil, fără a explica în ce mod va face acest lucru și dacă statul va prelua activele companiei rusești.