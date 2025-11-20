„România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel”, a precizat Dogioiu. Ea a menționat că un grup de lucru coordonat de Ministerul de Externe se ocupă de acest dosar.

Ministrul Economiei: „Lukoil trebuie să-și plătească datoriile”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a subliniat că România trebuie să se asigure că recuperează datoriile companiei odată cu ieșirea acesteia de pe piața locală. „Noi am mai văzut sistemul în România, când unii au făcut datorie în țara asta, au plecat mai departe și le-am luat praful de pe tobă. Sper să nu se întâmple asta. Aici cred că nu se întâmplă”, a declarat Miruță.

Bulgaria ar putea obține azi o amânare a sancțiunilor SUA asupra afacerilor Lukoil. România abia acum își face planurile

Oficialul a avertizat că dispariția unei cantități de combustibil de pe piață ar putea duce la creșterea prețurilor și la speculații. „Evident că dacă dispare o cantitate de combustibil de pe piață – prin întâmplare cu acest Lukoil – prețul crește, pentru că e mai puțină cantitate, începe să fie oarece speculă, neclaritate. De aceea, Guvernul României, cu entitățile responsabile – și aici Ministerul Energiei, Ministerul de Finanțe – trebuie să dea o claritate despre ce face statul român cu asta”, a adăugat ministrul.

Contextul sancțiunilor

Lukoil, una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, se află sub sancțiuni americane ca urmare a agresiunii militare împotriva Ucrainei. Ieșirea sa din România ridică probleme legate de recuperarea datoriilor și de stabilitatea pieței de combustibil.

Guvernul promite un cadru legislativ clar pentru gestionarea unor situații similare în viitor, în timp ce Ministerul Economiei insistă ca statul să nu piardă bani și să evite scenariul în care companiile pleacă fără să-și achite obligațiile.

