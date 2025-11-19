Valoarea totală a acestui portofoliu depășește 20 de miliarde de dolari, iar interesul pentru preluarea lui vine din direcții majore ale industriei energetice mondiale.

Cine vrea bucăți din „imperiul” Lukoil

Surse citate de Bloomberg arată că Exxon Mobil și Chevron, doi dintre cei mai mari jucători americani din energie, dar și compania de stat din Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), analizează oportunitatea de a cumpăra activele Lukoil. ADNOC este interesată în special de proiectele de gaze din Uzbekistan, în timp ce Exxon și Chevron își îndreaptă atenția către afacerile din Kazahstan, unde Lukoil produce la câmpurile Karachaganak și Tengiz.

Exxon ia în calcul și achiziția unei participații la cel mai valoros activ al companiei ruse: câmpul West Qurna-2 din Irak, potrivit unor surse Reuters. Chevron, deja prezent în Kazahstan, ar putea să își extindă operațiunile prin preluarea unor segmente din portofoliul Lukoil.

Statul pregătește vânzarea activelor Lukoil din România, pentru că nu are bani să le preia în administrare specială

Planurile Lukoil și obstacolele politice

Compania rusă ar prefera să vândă activele ca un pachet unic, însă tentativa de a găsi un cumpărător a eșuat. Traderul de petrol Gunvor, identificat ca potențial cumpărător, a fost respins de Trezoreria americană, care a catalogat firma drept „păpușă a Kremlinului”.

Bloomberg notează că o soluție ar putea fi o tranzacție în două etape: mai întâi, un cumpărător financiar ar prelua întregul portofoliu, urmând ca activele să fie revândute treptat către companii energetice.

Presiunea Washingtonului

Surse apropiate discuțiilor au precizat că administrația Donald Trump ar prefera ca activele Lukoil să ajungă în mâinile unei companii americane. Această condiționare ar putea restrânge semnificativ lista potențialilor investitori.

Licența pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil a fost prelungită de Washington, fiind valabilă între 21 noiembrie și 13 decembrie.

Ce deține Lukoil în afara Rusiei

Portofoliul internațional al companiei include trei rafinării în Europa, printre care și România, participații la câmpuri petroliere din Ghana, Egipt, Irak, Kazahstan, Nigeria, Mexic și Uzbekistan, dar și sute de benzinării în diverse colțuri ale lumii, inclusiv în Statele Unite.