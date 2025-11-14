Liderul GERB a afirmat că directoratul special care ar urma să gestioneze Lukoil până la găsirea unei soluții definitive ar urma să fie anunțat vineri. Tot azi, se speră obținerea acordului SUA pentru o derogare de 6 luni, „astfel încât să putem finaliza totul cu calm”, anunță Aktualno.

„Prim-ministrul Jelyazkov convoacă un Consiliu de Securitate și îi va prezenta pe toți. După Consiliul de Securitate, Jelyazkov va spune cine este directorul special”, a precizat acesta.

„Există suficient timp, să numească un manager special, vedeți cât de dinamice sunt evenimentele în lume. Fonduri de trilioane de dolari apar deja în SUA, se vorbește despre cumpărarea întregii companii. Ceea ce vă pot asigura este că astăzi este ziua în care vom primi o derogare ca în Germania pentru șase luni”, a mai afirmat Borisov

Întrebat dacă există oferte de la companii internaționale pentru Lukoil, politicianul a afirmat că nu există așa ceva sau cel puțin el nu șție să existe.