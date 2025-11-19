Decizia a fost luată pentru că statul român ar fi fost nevoit să asigure un flux de lichiditate uriaș, de care nu dispune, în contextul actualei austerități bugetare.

Ministrul Economei a dat asigurări că România are suficient carburant și că orice creștere de preț ar fi nejustificată.

Sursele citate indică faptul că guvernul va veni cu acte normative privind licitația activelor gigantului rus: până pe 21 noiembrie trebui finalizat actul normativ privind vânzarea Rafinăriei Petrotel Ploiești, iar până pe 13 decembrie pentru rețeaua staților de alimentare.

Decizia vine în contextul în care mai multe companii americane majore și-au exprimat interesul de a achiziționa diverse active internaționale ale Lukoil.

Gigantul Chevron este interesat de activele internaționale ale Lukoil