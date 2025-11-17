Sursele citate de Reuters au dezvăluit că: “Chevron explorează opţiuni de cumpărare a activelor Lukoil, acolo unde cele două companii se suprapun, mai degrabă decât întregul portofoliu”.

Oficial, Chevron a informat că respectă legile şi reglementările în vigoare şi nu comentează aspecte comerciale.

Săptămâna trecută,Trezoreria SUA a permis potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre activele sale străine. Chevron s-ar fi alăturat fondului Carlyle şi altor firme în cursa pentru un portofoliu de active Lukoil în valoare de cel puţin 20 de miliarde de dolari.

Statele Unite au impus luna trecută sancţiuni primelor două companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft, în cadrul eforturilor administraţiei preşedintelui Donald Trump de a forţa Moscova să intre în discuţii de pace cu Ucraina.