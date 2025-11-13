Din moment ce compania rusească deține cea mai mare rafinărie a țării în Burgas şi cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare și conducte, Bulgaria a e grav afectată de sancțiunile americane.

Potrivit președintelui Agenției rezervelor de stat, rezervele de benzină ale țării se vor termina peste 35 de zile, în timp ce cele de motorină se vor termina peste aproximativ 50 de zile.

Analiștii din domeniul energiei spun că Bulgaria are mai multe stocuri de ţiţei şi produse petroliere în afara țării dar trebuie să le importe înainte ca rețeaua de conducte a Lukoil să intre sub incidența sancțiunilor.