Testare COVID-19. Spitalul de copii "Victor Gomoiu" va fi dotat cu un aparat Real Time PCR, anunță Gabriela Firea

"Tripla achizitie de aparatura moderna la Spitalul de copii Gomoiu: aparat de testare pt COVID 19 RT- PCR, RMN si Computer Tomograf. Si copiii trebuie sa fie testati! Chiar daca nu se deschid scolile si gradinitele, cei mici pot intra in contact cu persoane care s-au intors din strainatate, cu prieteni sau cu vecini si se pot imbolnavi de noul coronavirus. De aceea am fost azi la aceasta unitate medicala, la spitalul Gomoiu, cea mai mare investitie in domeniul sanatatii din ultimii ani, de fapt singurul spital construit de la zero in ultimele trei decenii, pentru a anunta ca vom achizitiona de urgenta un aparat de testare Real Time Multiplex PCR pentru copiii care ajung la acest spital. Am decis sa luam aceasta masura pentru ca timpul de asteptare a rezultatelor testelor pentru micii pacienti, care erau realizate in cele doua spitale de specialitate, Spitalul Victor Babes si spitalul Matei Bals, era destul de lung. Odata cu achizitionarea acestui aparat PCR, medicii de la spitalul Victor Gomoiu vor putea afla foarte rapid daca un copil care a ajuns la camera de garda sau la Unitatea de Primiri Urgente este bolnav de noul coronavirus sau nu si astfel vor putea sa administreze tratamentul corect in cel mai scurt timp. Astfel, chiar în această săptămână, pe ordinea de zi a ședinței CGMB se afla și propunerea de achiziționare de către Primăria Capitalei, prin ASSMB, în cadrul proiectului "Şi copiii trebuie testați", a acestui aparat Real Time Multiplex PCR. Suma necesara va fi asigurata din bugetul local", a anunțat Gabriela Firea, pe Facebook.

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu", imediat dupa ce a fost declarată pandemia de COVID-19, a dat dovadă de implicare și de o mare solidaritate cu unitățile medicale aflate în prima linie a luptei cu noul coronavirus, preluând mare parte din cazurile de copii cu boli infecțioase care se prezentau, anterior pandemiei, la Spitalul "Victor Babeș" sau la Insititutul "Matei Balș".

Astfel, la Spitalul Gomoiu vin acum toate cazurile de copii cu boli eruptive (ex: varicelă, rubeolă, rujeolă, oreion, scarlatina), boli diareice acute; patologie ORL; (ex: otită, amigdalită, sinuzită; boli infectioase neurologice acute (ex: encefalită, meningită).