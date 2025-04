Teste de personalitate. Inchide ochii. Inspira adanc. Repeta de trei ori. Deschide ochii. Priveste aceste elemente grafice – care mandala + numarul corespunzator te atrage? Iata semnificatiile fiecarei mandale.

Armonia

Teste de personalitate: Guvernata de elementul spirit. Un echilibru perfect intre energiile yin si yang (masculina si feminina). Reprezinta sinergia perfecta a tuturor elementelor. Observa ca acel inel reprezinta fiecare latura a esentei tale, atat estul cat si vestul infloresc si danseaza impreuna, la unison, intr-un mod perfect artistic in vreme ce nordul si sudul sunt intr-o stare de reflectie. Aceasta mandala aduce spiritul lebedei. Aduce feminitatea plina de gratie, dar si puterea protectiva masculina. Ea ne aminteste de importanta echilibrului. Daca ai contemplat aceasta mandala, spiritul ti-ar putea cere sa-ti schimbi atentia pentru crearea de energie armonioasa in mintea, corpul si sufletul tau. Iti cere sa faci un pas in spate, sa reprioritizezi si sa reanalizezi situatia curenta.

Vindecarea

Teste de personalitate: Este guvernata de elementul spirit. Observa ca acel inel reprezinta fiecare latura a esentei tale si ca atat de multe puncte se intalnesc intr-o singura cauza – este adevaratul punct de concentrare pentru vindecarea ta.

Aceasta mandala are energia broastei. Aduce o energie profunda de curatare si ne reaminteste ca pentru a te vindeca, trebuie sa o simti la toate nivelele – fizic, emotional si spiritual.

Daca ai ales sa contempli aceasta mandala, spiritul iti cere sa acorzi mai putina atentie rezultatelor si sa concentrezi atentia pentru a intelege si a accepta situatia curenta. Mergi adanc, vei sti ca te-ai vindecat atunci cand vei gasi o noua perspectiva a aceleasi situatii.

Intuitia

Teste de personalitate: Este guvernata de elementul spirit. Observa ca acel inel reprezinta fiecare latura a esentei tale si triunghiul reprezinta trilogia ta, intuitia ta se dezlantuie, precum un vulcan ce erupe, in noi perspective, la unison cu universul din interiorul tau.

Aceasta mandala are spiritul bufnitei. Aduce spiritul sau vizual ascutit si abilitatea sa de a vedea lumina din intuneric. Te ajuta sa-ti duci spiritul pe noi culmi nemaintalnite pana acum, comportandu-se precum paznicul intelepciunii tale interioare. Bufnita se cunoaste extrem de bine pe sine si, instinctiv, timpul perfect pentru a-si face aparitia si sa-ti atraga atentia asupra a ceea ce ea doreste.

Daca ai ales sa contempli aceasta mandala, spiritul tau iti cere sa ai incredere, sa asculti si sa ramai deschis. Accepta mesajul, renunta la judecati si, in mod intuitiv, reinvata lucruri despre tine insuti si despre capabilitatile tale interioare. Stii deja mai multe decat crezi tu ca stii.

Viziune

Teste de personalitate: Este guvernata de elementul spirit. Ofera claritate a intentiilor in arii cheie a vietii tale, ajutandu-te sa ajungi adanc in interior pentru a descoperi scopul sufletului. Observa ca acel inel reprezinta fiecare latura a esentei tale, elementele sunt in perfect aliniament simbolizand sinergia care iti ofera o conceptie unica asupra vietii

Aceasta mandala poarta energia tigrului alb. Aduce claritate a viziunii si a intregului spectru al constiintei. Aceasta felina maiestoasa vede tot ce are nevoie cu o claritate si concentrare precise si o atentie totala. Te ajuta a ramai cu picioarele pe pamant dar cu mentinerea concentrarii pe ambitiile tale.

Iertarea

Teste de personalitate: Este guvernata de elementul apa. Observa ca linia cercului incapsuleaza spatiul negativ si pozitiv asemeni inimii aflate in centrul unui diamant. Asta sugereaza ca tot ceea ce simtim, dragostea si frica circula prin acelasi canal, ele determina cine esti tu acum.

Aceasta mandala poarta energia cainelui. El aduce compasiunea sa neconditionata si sensul profund apartenentei. El ne reaminteste sa ne iertam intotdeauna si ca cel mai bun prieten al omului este cainele si ca este sufletul tau iertator.

Daca ai ales sa contempli aceasta mandala, spiritul tau iti cere sa mergi la sufletul problemei. Reflecta la toti cei prezenti in viata ta si cum au influentat modul in care te simti azi. Aici esti inclus si tu. Priveste emotiile care nu-ti mai sunt de niciun folos astazi si scapa de ele. Odata ce i-ai iertat pe toti cei care te-au ranit, inclusiv pe tine insuti, atunci vindecarea poate incepe.

Comunicare

Teste de personalitate: Este guvernata de elementul apa. Observa ca linia cercului este asemeni unor bule protectoare, iar frumoasele straturi care inconjoara centrul. Fiecare strat dezvaluie ceva nou, asemeni modului in care comunicam – sub toate formele limbajului, verbal si non-verbal.

Aceasta mandala poarta energia balenei. Aduce cu sine povestea sa unica prrn prezenta sa unica si, in acelasi timp, impunatoare. Ne ajuta sa ne reamintim sa patrundem in adancul subconstientului nostru si lasam eul nostru adevarat sa comunice in orice situatie.

Daca ai ales sa contempli aceasta mandala, spiritul tau iti cere sa privesti ce s-a spus si ce nu s-a spus in fiecare situatie. Sa intri in inima ta si sa exprimi adevaratul mesaj intr-un mod in care te intareste pe tine dar si pe ceilalti. Atunci cand vorbesti din inima vei obtine cele mai bune rezultate.

Continuarea pe Sfatul Parintilor