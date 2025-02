Priveste cu atentie planetele din imaginea de mai sus. Care din ele te atrage cel mai mult? Alege una si afla cum va fi 2025 pentru tine, in functie de optiunea ta.

1. Jupiter

Jupiter este planeta expansiunii si a generozitatii. Sufletul tau da mai mult decat primeste, insa tu esti multumit. Evolutia spirituala te-a facut sa intelegi ca te-ai nascut pentru un motiv. Si anume sa imbunatatesti vietile oamenilor.

In 2025 ai mai multa grija de familie, de prieteni, de oamenii care iti sunt dragi, de comunitatea din care faci parte. Singurul pericol este ca cineva dintre cei de care ai grija sa vrea din ce in ce mai mult si vei fi nevoit sa setezi niste limite foarte stricte.

2. Marte

Marte este planeta pasiunii, a actiunii si a determinarii. Te-ai nascut ca sa faci lucrurile sa se intample. In timp ce altii stau si vorbesc, tu taci si faci. Daca nu simti acest lucru, este pentru ca ignori energia pe care ti-o da Marte.

In 2025, sunt sanse de schimbare in viata. Schimbi locul de munca, sau poate comunitatea din care faci parte. Daca ai simtit frustrare in viata ta pana acum, este pentru ca n-ai avut suficienta incredere in tine insuti. Este o flacara care arde in tine. Da-ti voie sa actionezi. Iesi din zona de confort. Te-ai nascut ca sa fii curajos, indraznet si sa duci o viata onorabila.

Marte este asociat cu razboiul, planeta vietii si a mortii. Ceea ce inseamna ca viata ta este ciclica si vei experimenta multe episoade de suisuri si coborasuri, de finaluri si de inceputuri.

3. Mercur

Ai ales Mercur, cea mai apropiata planeta de Soare. Desi e cea mai mica, face cea mai rapida rotatie in jurul soarelui: 88 de zile. Ceea ce inseamna ca tu esti mereu pe fuga.

Cheia succesului in 2025 este sa-ti folosesti intuitia. Sa inveti sa ai incredere in momentele tale de inspiratie, in flash-urile care ti se aprind in minte. Cu cat reactionezi mai repede, cu atat iti vor veni mai multe idei. Daca ti-ai ignorant pana acum intuitia sau chiar anulat toate fanteziile, ti-ai incuiat un dar care te scutea de multe batalii. Din fericire, poti reversa situatia. Asculta-ti sufletul vibrand la energia lui Mercur. Asculta-ti intuitia si te vei bucura de abundenta materiala si spiritual.

Chiar daca iti doresti multi bani, vei gasi mijloacele necesare sa duci un trai indestulat si confortabil si vei putea si sa daruiesti altora mai putin norocosi decat tine.

4. Neptun

Ai ales misterioasa planeta Neptun, planeta asociata cu mintea, corpul, spiritul, prezentul, trecutul si viitorul. Este planeta intuitiei, a puterilor extrasenzoriale, a spiritualitatii. Neptun este asociat cu magia, visurile, psihologia si emotiile ascunse.

Pentru anul 2025 astepta-te la intalniri care sa-ti revolutioneze trairile. Unii ti se vor parea “ciudati” sau “de pe alta planeta”. Altii iti vor parea “normali” la suprafata, dar care ascund ganduri, emotii si interese ce te vor lua prin surprindere. Faptul ca l-ai ales pe Neptun este o confirmare ca te-ai nascut sa conduci oameni, prin cuvintele, gandurile si actiunile tale.

5. Saturn

Ai ales Saturn, planeta progresului constant. Forma unica a planetei, inelele sale formate din spirale de gheata si piatra iti influenteaza viata. Esti lipiciul care leaga echipa. Esti sufletul care da energie tuturor. Esti jucatorul principal care ii face pe ceilalti sa straluceasca, sa dea ce e mai bun din ei.

Anul 2025 este pentru tine anul adevarului. Oamenii n-ar trebui sa incerce sa te pacaleasca. Pe Saturn, vantul poate atinge pana la 1800 km/h. Iti inchipui viteza cu care ii vei “matura” din viata ta pe care care incearca sa te minta?! Ai avut probleme cu increderea de sine. Dar acum este vremea ta! Vei avea cel putin o oportunitate ca sa dai lovitura. Fii curajos! Da-ti voie sa fii tu STEAUA! Urmeaza-ti talentele!

6. Venus

Ai ales Venus, planeta iubirii, cea mai stralucitoare stea de pe cer, cu exceptia Lunii. Dragostea si buna functionare a relatiilor sunt esentiale pentru sufletul tau. Straluesti si traiesti avand suportul familiei unite sau al partenerilor. Venus este planeta nasterii si a fertilitatii, care iti aduce creativitate.

In 2025, iti vei concentra atentia pe familie, pe copii si pe partenerul de viata. Dar iti vei dezvolta si latura creativa. Iti vin idei proaspete, metode noi de a face lucruri. Poate te apuci de scris, de pictura, de design sau de arta gastronomica. Orice implica creatie este potrivit sufletului tau.

Venus este si planeta compasiunii, deci s-ar putea sa-ti descoperi puteri vindecatoare. Daca lucrezi in acest domeniu, inseamna ca stii deja care este misiunea ta divina.

