Teroare la Vidraru. Trei turiști străini au ajuns la spital după atacuri ale urșilor. O tânără a fost mușcată de picior

Trei turiști veniți din străinătate au trecut prin momente dificile în nordul județului Argeș, după ce au fost atacați de urși în două incidente separate petrecute în zone frecventate de vizitatori.

Primul caz a avut loc în localitatea Arefu, unde o tânără din Ucraina, în vârstă de 18 ani, a fost atacată de un urs. Animalul a mușcat-o de picior, iar victima a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După incident, tânăra a fost transportată la spital, unde medicii au intervenit pentru tratarea rănilor suferite.

Un cuplu din Portugalia, atacat în zona Vidraru

Un al doilea incident s-a produs în apropierea lacului Vidraru. De această dată, victimele au fost doi turiști din Portugalia, soț și soție.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 62 de ani și o femeie de 53 de ani, care au avut o întâlnire periculoasă cu un urs aflat în zonă.

În ciuda sperieturii și a rănilor suferite, cei doi au reușit să plece de la locul incidentului cu propriul autoturism.

Au ajuns singuri la spital

După atac, cei doi turiști portughezi s-au deplasat cu mașina personală până la Spitalul Municipal din Curtea de Argeș, unde au primit asistență medicală.

Autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației și pentru informarea persoanelor aflate în zonă cu privire la pericolul reprezentat de prezența ursului.

Mesaje Ro-Alert pentru persoanele aflate în apropiere

În urma incidentului de la Vidraru, autoritățile au emis avertizări prin sistemul Ro-Alert pentru toți cei care se aflau în zonă.

Mesajele au fost transmise pentru a-i informa pe turiști și pe localnici despre prezența ursului și pentru a reduce riscul apariției unor noi incidente.

Cele două atacuri au avut loc în aceeași zonă a județului Argeș și au avut drept victime trei cetățeni străini: o tânără de 18 ani din Ucraina și un cuplu din Portugalia, format dintr-un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani. Toți au avut nevoie de îngrijiri medicale după întâlnirile cu animalele sălbatice.