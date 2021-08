Ahmad este în România de trei luni și mărturisește că și-ar dori ca aici să își continue viața. Tânărul spune că urmărește îngrozit ceea ce se întâmplă în țara lui natală și se gândește la ce e mai rău pentru familia lăsată în urmă. Mai ales că nu mai știe nimic de mama, tatăl, frații și surorile sale.

„Membrii familiei mele s-au separat și s-au ascuns undeva unde să nu fie reperați de talibani. De 15 ore, cred, talibanii au întrerupt conexiunea la internet, dar stau cu telefonul aproape, că, poate prind ocazia să mă sune”, a povestit acesta la Realitatea PLUS.



Ahmad a fost lector universitar în capitala Afganistanului și a militat pentru emanciparea femeilor. El consideră că o femeie care nu este educată nu poate la rândul său să își educe copiii. Experiența lui teribilă cu talibanii l-au determinat să ia calea Europei cât mai repede posibil.



„Ne-au distrus casele, au amplasat bombe în universitatea mea, am fost rănit, am fost în comă, iar după o săptămână am decis să părăsesc Afganistanul”.

Afganul mărturisește că odată ce va obține azil își va aduce și familia în România.



Coleg în același centru de refugiați, Shaheen (se citește ȘAHIN) nu își poate stăpâni lacrimile când se gândește la imaginile îngrozitoare din Afganistan.

„În ultimele două luni, am văzut imagini pe care nu credeam că o să le văd în țara mea. Din acest motiv am și avut probleme psihologice. Luni noapte am auzit că liderul regimentului din care am făcut si eu parte când am fost în armată a fost spânzurat de talibani. Inițial arestat și apoi spânzurat. Când am auzit, mi-am pierdut cunoștința”.



Nici el nu mai știe nimic de familia sa. Și-a lăsat acolo o mare parte din suflet- cele trei fiice și un fiu.

„Nu mai am nicio informație despre familia mea. Am înțeles că s-au separat, de acum două luni, pe fondul acestui război. Se ascund undeva. Unul dintre frații mei este soldat și a fost arestat de talibani”, a spus Shaheen.



El se consideră norocos că a plecat din țara cucerită bucățică cu bucățică de insurgenți și că a ajuns în România.



„Este pentru prima oară în viață când simt că am scăpat de un coșmar, că am fugit dintr-o junglă într-un oraș, unde sunt, cu adevărat, oameni”.



Numai anul acesta, aproximativ 2800 de cetățeni afgani au depus cereri de azil în România.