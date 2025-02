"În după amiaza zilei de 18 februarie am fost anunțați de către medicul șef de secție Boli Infecțioase și de către medicul de gardă din acea zi, doamna doctor Aguridă Aida, despre întâmplarea petrecută în salonul III, în care o parte din tencuiala tavanului s-a desprins și a căzut în salon. La momentul respectiv, în salon era internată o mamă împreună cu copilul său, care nu au suferi vătămări corporale sau alte inconveniente", a declarat, pentru AGERPRES, Rodica Ifrim.

Potrivit managerului SJU Focșani, unitatea medicală a demarat deja lucrările de reparații și igienizare, pacienții din salonul respectiv, dar și cei din saloanele din jur, fiind relocați.

"În dimineața zile de 19 februarie 2025 am anunțat Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea în scris despre acest incident și despre solicitarea începerii demersurilor privind reparațiile și igienizarea întregului sector. Am izolat salonul respectiv, împreună cu alte rezerve din jur, pentru a vedea dacă problema este punctuală sau sunt și alte probleme în clădirea de Boli Infecțioase. Am primit un control de la DSP pentru a identifica eventualele cauze. Am demarat aceste reparații cât mai urgent și am identificat spații pentru relocarea pacienților, pentru a scoate acest sector din circuitul bolnavilor. Avem această posibilitate deoarece la acest moment numărul de internări nu este foarte mare. În cazul în care numărul de internări vor crește, vom identifica alte soluții sau vom cere sprijinul secției de Pneumologie în gestionarea cazurilor respective", a spus managerul.

Clădirea secției de Boli Infecțioase a fost dată în folosință în 2010 și de la acel moment, potrivit managerului, nu au mai fost făcute reparații sau alte igienizări.

Ministerul Sănătății a confirmat incidentul de la Spitalul Județean Focșani, subliniind că în următoarea perioadă se vor face reparațiile necesare.

"Pacienții internați nu au fost afectați și au fost relocați în alte saloane ale secției. În următoarele 10 zile se vor face lucrări de reparații în zonele cu probleme. În momentul de față, secția de Boli Infecțioase nu este aglomerată", au precizat reprezentanții ministerului.