În Suffolk, la HMP Highpoint, se construiește o „mega-închisoare” care va oferi deținuților camere moderne, băi proprii, spații de recreere și facilități educaționale fără precedent în sistemul penitenciar britanic.

Cea mai mare închisoare din țară până în 2027

Extinderea penitenciarului HMP Highpoint reprezintă cea mai amplă investiție în infrastructura carcerală britanică din ultimele decenii. După finalizarea lucrărilor, programată pentru anul 2027, instituția va deveni cea mai mare din Regatul Unit, putând găzdui 2.044 de persoane private de libertate – o creștere de 50% față de capacitatea actuală.

Camere cu baie proprie și condiții moderne pentru deținuți

În locul celulelor clasice, HMP Highpoint va oferi dormitoare moderne, complet renovate. Fiecare cameră va fi echipată cu baie proprie, iar spațiile vor fi disponibile în variante single, duble sau special adaptate pentru deținuții cu dizabilități. Autoritățile spun că noul design urmărește crearea unui mediu mai sigur, dar și mai uman pentru persoanele aflate în detenție.

Sport, relaxare și grădini cu iazuri în interiorul penitenciarului

Complexul va dispune de o gamă largă de facilități sportive: un teren de fotbal 5 la 5, o pistă de alergare de 25 de metri și o sală de sport extinsă. În aer liber, deținuții vor putea petrece timpul în grădini amenajate peisagistic, cu două iazuri decorative și zone destinate relaxării și activităților recreative.

Educație, formare profesională și sprijin psihologic pentru reintegrare

Oficialii britanici citați de publicația Daily Mail au explicat că scopul proiectului este de a sprijini reintegrarea deținuților după eliberare. Pentru aceasta, noua închisoare va include o sală de instruire profesională în domeniul cateringului, săli de terapie pentru sănătate mintală și facilități pentru consiliere socială. Deținuții vor beneficia, de asemenea, de un bloc medical modern cu săli de consultații și de un spațiu multiconfesional, destinat practicilor religioase diverse.

Un penitenciar cu un trecut notoriu

Deschis în anul 1977, HMP Highpoint a găzduit de-a lungul anilor persoane celebre și controversate. Printre acestea s-au numărat Myra Hindley, una dintre cele mai cunoscute criminale în serie din Marea Britanie, dar și artistul George Michael, care a fost încarcerat aici pentru o perioadă scurtă.

Investiție uriașă pentru o nouă eră a detenției britanice

Modernizarea penitenciarului, estimată la 300 de milioane de lire sterline, face parte din planul pe zece ani al guvernului britanic pentru extinderea capacității sistemului de detenție. Pe lângă noile spații pentru deținuți, proiectul va genera sute de locuri de muncă temporare în timpul construcției și peste 200 de posturi permanente după finalizare.

Autoritățile speră că noua abordare, centrată pe condiții moderne, sprijin psihologic și programe educaționale, va transforma modul în care este percepută detenția în Regatul Unit și va contribui la reducerea recidivei în anii următori.

