În loc de celule, sârmă ghimpată și supraveghere armată, aici există case confortabile, mese cu preparate rafinate și libertatea de a alege cum îți petreci ziua. Rezultatele sunt surprinzătoare: Bastoy are una dintre cele mai mici rate de recidivă din Europa.

O insulă transformată într-un sat al reabilitării

Pe această insulă acoperită de păduri de pini, viața pare desprinsă dintr-un alt univers. Cei 115 deținuți care își ispășesc pedeapsa la Bastoy locuiesc în mici case individuale, fiecare cu bucătărie și grădină proprie. Comunitatea funcționează ca un sat autosustenabil, fără garduri electrice sau lanțuri.

Dezvăluiri șocante! Văduva lui Navalnîi aduce dovezi din străinătate: „Alexei a fost otrăvit în închisoare”

Fiecare persoană are atribuții clare: unii lucrează la fermă, alții pescuiesc sau întrețin clădirile. În loc de program strict și izolare, se promovează munca, cooperarea și responsabilitatea. Mesele sunt pregătite de bucătarul instituției, care oferă meniuri precum „chiftele de pește cu sos alb și creveți”, sau „somon la cuptor” – o diferență uriașă față de hrana standard din închisorile tradiționale.

Libertate sub supraveghere: lecții de tenis, echitație și gătit

Bastoy funcționează pe un principiu simplu: un om responsabil are mai multe șanse să se schimbe decât unul supus la teroare. Deținuții pot circula liber pe insulă, pot merge la pescuit, pot călări sau lua lecții de tenis. Atmosfera generală amintește mai mult de o tabără de vară decât de un loc de detenție.

„Și dacă am creat o tabără de vacanță pentru infractori aici, ce dacă? Scopul este să reducem riscul de recidivă. Dacă nu facem asta, care mai e rostul pedepsei?”, a declarat directorul închisorii, Arne Kvernvik Nilsen, pentru CNN.

Această filozofie pune accentul pe reabilitare, nu pe răzbunare. Fiecare activitate, de la curățenie până la gătit, are rolul de a-i responsabiliza pe cei condamnați și de a-i pregăti pentru o viață normală după eliberare.

Cifrele care confirmă succesul modelului norvegian

Datele arată că Bastoy nu este doar o idee frumoasă, ci și una eficientă. Doar 16% dintre cei care ies din această închisoare recidivează în primii doi ani. Media în restul Norvegiei este de 20%, iar în multe state europene, procentul depășește 50%.

Sistemul norvegian se bazează pe conceptul de justiție restaurativă, care încurajează empatia și reintegrarea socială, în locul pedepselor brutale. Aici, scopul detenției este transformarea comportamentală, nu distrugerea psihologică.

Extremele sistemului penitenciar: de la Bastoy la închisorile ororii

Într-un contrast total față de insula norvegiană, există locuri în lume unde detenția înseamnă tortură, boală și moarte. În estul Siriei, la 200 de kilometri de Damasc, se află una dintre cele mai sinistre închisori din lume: Tadmor. Supranumită „lagărul morții”, Tadmor a fost un loc al terorii absolute.

Cum sunt introduse drogurile în penitenciare? O nouă metodă face ravagii

Deținuții erau legați, spânzurați de tavan și loviți cu țevi de metal. Execuțiile aveau loc fără motiv, iar cruzimea depășea orice limită. Pe 27 iunie 1980, după o tentativă de asasinare a președintelui Hafez al-Assad, trupele conduse de fratele său, Rifaat al-Assad, au masacrat aproximativ 500 de prizonieri. Masacrul de la Tadmor a rămas cel mai sângeros episod petrecut vreodată într-un penitenciar.

Carandiru – simbolul suferinței din Brazilia

La mii de kilometri distanță, în inima Braziliei, închisoarea Carandiru din São Paulo a devenit un nume asociat cu oroarea. Construită în 1956, clădirea a fost gândită pentru reeducare, dar în realitate a devenit un infern. În aproape jumătate de secol, peste 1.300 de oameni și-au pierdut viața între zidurile ei.

Condițiile erau subumane: lipsa curentului electric, absența toaletelor, foametea și bolile făceau parte din rutina zilnică. Un deținut din cinci suferea de SIDA, iar violența era necontrolată. În octombrie 1993, o revoltă a prizonierilor s-a sfârșit cu un măcel – 111 oameni au fost împușcați de forțele de ordine.

Astăzi, Carandiru a fost transformată într-un memorial, deschis vizitatorilor ca o amintire a celor patru decenii de teroare.

ADX Florence – izolarea absolută din SUA

În Statele Unite, în mijlocul Munților Stâncoși din Colorado, se află închisoarea federală ADX Florence, cunoscută drept „Alcatrazul din Munții Stâncoși”. Este cea mai sigură și mai dură închisoare americană, destinată celor mai periculoși criminali și teroriști.

Fiecare deținut petrece 23 de ore pe zi într-o celulă izolată, fără ferestre, fără contact cu alți oameni. Singura ocazie de a vedea cerul este ziua eliberării. Izolarea totală este metoda de pedeapsă, iar mediul controlat la perfecțiune elimină orice șansă de evadare.

Confort în spatele gratiilor. România inaugurează primul penitenciar cu biblioteci și sală de spectacole