Poliția Română avertizează asupra unei noi metode folosite de rețelele de trafic de droguri, după ce anchetatorii au descoperit că mai mulți deținuți ar fi reușit să introducă substanțe interzise în închisori prin intermediul... scrisorilor.

Cum funcționa schema

Investigația, desfășurată de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, a scos la iveală faptul că o grupare de traficanți ar fi impregnat droguri de mare risc și substanțe psihoactive direct în corespondența trimisă către persoane aflate în detenție.

Odată ajunse în penitenciar, scrisorile erau fragmentate și consumate, iar o parte dintre deținuți se ocupau cu „recrutarea” de clienți printre colegii de celulă. Familiile consumatorilor ar fi efectuat plățile, în special prin transferuri bancare, iar în unele cazuri drogurile erau folosite ca formă de plată pentru stingerea datoriilor.

Rețea bine organizată

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2025, patru persoane – trei bărbați și o femeie – împreună cu un deținut aflat într-un penitenciar din Ungaria ar fi pus bazele grupării. Doi dintre membri se ocupau de procurarea și expedierea scrisorilor „tratate”, iar alți trei acționau din interior, asigurând distribuția și contactul cu clienții.

Pe 15 septembrie, polițiștii au efectuat verificări în trei penitenciare, de unde au ridicat mai multe scrisori impregnate cu droguri. În total, zece persoane vizate în anchetă au fost plasate în arest preventiv (toate se aflau deja în detenție), alte două femei au fost reținute, iar una se află sub control judiciar.

Poliția trage un semnal de alarmă

Autoritățile avertizează că această metodă ar putea fi folosită și în alte cazuri similare, motiv pentru care controalele asupra corespondenței sunt intensificate. „Pe parcursul urmăririi penale, cu sprijinul polițiștilor de penitenciare, au fost indisponibilizate mai multe scrisori impregnate cu droguri de mare risc sau substanțe psihoactive”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.