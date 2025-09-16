Donald Trump - război total împotriva traficului de droguri

Liderul de la Casa Albă susține că ambarcațiunea era folosită de cartelurile pentru a transporta stupefiante:

„Dacă transportați droguri care pot ucide americani, vă vânăm! Activitățile ilicite ale acestor carteluri au avut consecințe devastatoare asupra comunităților americane timp de decenii.”

Tensiunile dintre SUA și Venezuela sunt mai mari ca niciodată, de când președintele a ordonat intensificarea forțelor militare din Marea Caraibelor.

În ultimul atac asupra unei astfel de nave au fost ucise 11 persoane.