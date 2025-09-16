Trump a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski şi probabil încă una săptămâna viitoare la New York”, unde se desfăşoară Adunarea Generală a ONU, a declarat Marco Rubio jurnaliştilor din Israel, relatează AFP.

„Preşedintele va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”, a mai spus Rubio.

Secretarul de stat a menționat însă că, „la un moment dat, preşedintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil". "Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct”, a avertizat Rubio.

În urmă cu o lună, Trump l-a primit pe Putin în Alaska, aceasta fiind prima vizită a liderului rus într-o ţară occidentală de când a ordonat invadarea Ucrainei în 2022. Ulterior, respectiv câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu Zelenski şi cu liderii europeni la Casa Albă.

Mai mult, Rubio susține că Trump este singurul care poate discuta atât cu Putin, cât şi cu Zelenski şi liderii europeni.

„Dacă s-ar retrage cumva din această situaţie sau ar sancţiona Rusia şi ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media încheierea războiului”, a transmis Marco Rubio.

Reamintim că Donald Trump a preluat funcţia de președinte al Statelor Unite ale Americii promiţând că va pune capăt războiului într-o singură zi și dând vina pe predecesorul său, Joe Biden, pentru invazia Rusiei. El nu s-a oprit însă aici și a criticat miliardele de dolari acordate Ucrainei de Statele Unite.