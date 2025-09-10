Proces fără traducere și sentință dură

Potrivit mamei sale, Danielle McKenna, în vârstă de 46 de ani, procesul s-a desfășurat în întregime în limba arabă, fără ca Mia să beneficieze de o traducere adecvată. „Ea a pledat nevinovată, dar nu a avut parte de un proces corect. A aflat verdictul abia ulterior, prin avocatul ei. Este devastată și simte că și-a distrus viața”, a declarat McKenna pentru Daily Mail.

Mia ar fi fost surprinsă de autorități în apartamentul unei prietene și al partenerului acesteia, unde au fost găsite drogurile. Pe lângă O’Brien, și celelalte două persoane au fost acuzate de trafic de stupefiante, a mai precizat familia.

Condiții inumane de detenție

Studenta britanică își ispășește pedeapsa la închisoarea centrală din Dubai, despre care organizațiile pentru drepturile omului afirmă că are condiții extrem de dure: celule supraaglomerate, lipsă de igienă și violențe frecvente.

„Mia împarte o cameră cu alte șase deținute și doarme pe o saltea direct pe podea. Dacă are nevoie de ceva, trebuie să bată la o ușă de metal și să aștepte, pentru că nu există personal suficient. Situația este de nesuportat”, a povestit mama tinerei.

Familia insistă că Mia nu a intenționat niciodată să se implice în activități ilegale. „A mers în Dubai doar să își viziteze prietena, dar a făcut o greșeală teribilă. Își dorea să devină avocat, iar acum își vede viitorul ruinat. Pentru ea, este iadul pe pământ”, a conchis Danielle McKenna.