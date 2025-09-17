Clădirea cuprinde 70 de camere de detenție și oferă o serie de facilități menite să sprijine dezvoltarea personală a deținuților. Printre acestea se numără o sală de spectacole pentru activități culturale și educaționale și biblioteci pentru a încuraja lectura și studiul.

Deținuții au acces la bucătării și spații speciale pentru spălarea hainelor, concepute pentru a-i învăța responsabilități practice. În plus, complexul include ateliere de lucru unde persoanele private de libertate pot exersa diverse meserii și meșteșuguri. Toate aceste facilități sunt gândite pentru a facilita reeducarea și reintegrarea socială.

Condiții apropiate de standardele europene

„Prin aducerea persoanelor private de libertate din pavilionul vechi, din penitenciarele din proximitate, se va reduce supraaglomerarea generală a sistemului penitenciar și deținuții vor avea condiții cât mai apropiate de cele europene”, a declarat Mircea Spiridon, directorul Penitenciarului Baia Mare.

Oficialul a adăugat că noile spații permit nu doar îmbunătățirea condițiilor de detenție, ci și organizarea mai eficientă a activităților educaționale și de pregătire profesională, aspecte dificil de implementat anterior din cauza lipsei infrastructurii adecvate.

Reprezentanții penitenciarului estimează că pavilionul va fi ocupat complet în cel mult două luni, ceea ce va contribui la degrevarea altor unități din zonă care se confruntă cu lipsa locurilor.

Un pas către modernizare și civilizație

La inaugurare, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat rolul acestui proiect în transformarea imaginii și funcționalității sistemului penitenciar din România:

„Obiectivul nostru este să asigurăm persoanelor private de libertate condițiile de demnitate umană pe care le impune un stat modern și democratic. Este foarte important să pășim către modernitate și civilizație.”

Ministrul a explicat că o detenție desfășurată în condiții adecvate nu presupune doar respectarea drepturilor fundamentale, ci și crearea premiselor pentru reintegrarea socială a deținuților, astfel încât aceștia să revină în comunitate ca persoane active și responsabile.

