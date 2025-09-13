”În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. Incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii”, informează ISU Daâmbovița.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD.

Din primele informații, 200 de persoane au fost evacuate.

La ora transmiterii acestei știri, incendiul a fost lichidat. Până în prezent nu au fost identificate victime, mai arată reprezentanţii ISU Dâmboviţa.