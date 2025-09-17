Dezvăluiri șocante! Văduva lui Navalnîi aduce dovezi din străinătate: „Alexei a fost otrăvit în închisoare”

Alexei Navalnîi/ Arhiv[ foto

Dezv[luiri șocante făcute de Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi. Aceasta spune că testele făcute în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul său, și scoase ilegal din țară în 2024, confirmă uciderea în închisoare a soțului său. 

Iulia Navalnaia a postat, miercuri, un clip pe platforma X în care a spus că materialul biologic provenit de la Navalnîi a fost scos ilegal din țară în 2024 și că două laboratoare au examinat aceste probe, relatează Reuters.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Alexei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaia.

Văduva disidentului rus a cerut laboratoarelor să facă publice concluziile lor cu privire la „adevărul incomod”. Navalnaia nu a specificat ce otravă au găsit laboratoarele.

Anul trecut, ea a respins informațiile furnizate de anchetatorii ruși, potrivit cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

Navalnaia a acuzat în repetate rânduri regimul lui Vladimir Putin că i-a ucis soțul, o afirmație pe care Kremlinul o respinge ca fiind absurdă.

Agențiile de informații americane au stabilit că președintele Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit AP și Wall Street Journal.

Alexei Navalnîi a murit pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare rusă de la Cercul Polar Arctic, opoziția rămânând, astfel, fără unul dintre cei mai carismatici și populari lideri pe care i-a avut.

 