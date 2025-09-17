Iulia Navalnaia a postat, miercuri, un clip pe platforma X în care a spus că materialul biologic provenit de la Navalnîi a fost scos ilegal din țară în 2024 și că două laboratoare au examinat aceste probe, relatează Reuters.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Alexei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaia.

Văduva disidentului rus a cerut laboratoarelor să facă publice concluziile lor cu privire la „adevărul incomod”. Navalnaia nu a specificat ce otravă au găsit laboratoarele.

Anul trecut, ea a respins informațiile furnizate de anchetatorii ruși, potrivit cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

Navalnaia a acuzat în repetate rânduri regimul lui Vladimir Putin că i-a ucis soțul, o afirmație pe care Kremlinul o respinge ca fiind absurdă.

Agențiile de informații americane au stabilit că președintele Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit AP și Wall Street Journal.

Alexei Navalnîi a murit pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare rusă de la Cercul Polar Arctic, opoziția rămânând, astfel, fără unul dintre cei mai carismatici și populari lideri pe care i-a avut.