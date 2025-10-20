Nicolas Sarkozy va ajunge în spatele gratiilor

Sarkozy va fi încarcerat în penitenciarul Sante din Paris, acolo unde va începe executarea pedepsei pentru corupție și finanțare ilegală.

Fostul președinte a fost găsit vinovat că ar fi primit milioane de euro de la dictatorul libian Muammar Gaddafi.

Autoritățile franceze pregătesc măsuri speciale de securitate pentru a-i asigura protecția.

În ciuda condamnării, Sarkozy continuă să își susțină nevinovăția și așteaptă decizia finală a curții de apel, care va analiza din nou cazul în următoarele luni.