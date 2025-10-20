Fostul președinte al Franței se pregătește să ajungă la pușcărie. Nicolas Sarkozy vrea să scrie și o carte

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, se pregătește să ajungă în spatele gratiilor. Condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a campaniei sale din 2007, liderul francez spune că va scrie o carte. 

Nicolas Sarkozy va ajunge în spatele gratiilor

Sarkozy va fi încarcerat în penitenciarul Sante din Paris, acolo unde va începe executarea pedepsei pentru corupție și finanțare ilegală.

 Fostul președinte a fost găsit vinovat că ar fi primit milioane de euro de la dictatorul libian Muammar Gaddafi.

 Autoritățile franceze pregătesc măsuri speciale de securitate pentru a-i asigura protecția.

 În ciuda condamnării, Sarkozy continuă să își susțină nevinovăția și așteaptă decizia finală a curții de apel, care va analiza din nou cazul în următoarele luni. 