Nicolas Sarkozy va ajunge în spatele gratiilor
Sarkozy va fi încarcerat în penitenciarul Sante din Paris, acolo unde va începe executarea pedepsei pentru corupție și finanțare ilegală.
Fostul președinte a fost găsit vinovat că ar fi primit milioane de euro de la dictatorul libian Muammar Gaddafi.
Autoritățile franceze pregătesc măsuri speciale de securitate pentru a-i asigura protecția.
În ciuda condamnării, Sarkozy continuă să își susțină nevinovăția și așteaptă decizia finală a curții de apel, care va analiza din nou cazul în următoarele luni.