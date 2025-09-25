Instanța l-a găsit pe Sarkozy vinovat de asociere la infracțiuni într-un complot, între 2005 și 2007, menit să-și finanțeze campania electorală cu fonduri din Libia, în schimbul unor favoruri diplomatice. Însă, magistrații l-au absolvit de alte trei acuzații – inclusiv corupție pasivă, finanțare ilegală a campaniei și ascunderea delapidării de fonduri publice.

Sarkozy, însoțit de nevasta sa, cântăreața și modelul Carla Bruni-Sarkozy, a fost prezent în sala de judecată, care era, de asemenea, plină de reporteri și membri ai publicului. Sarkozy stătea în primul rând al scaunelor inculpatului. Cei trei fii adulți ai săi erau, de asemenea, în sală.

Odată cu verdictul, Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, devine primul fost președinte francez găsit vinovat de acceptarea de fonduri străine ilegale pentru a câștiga o funcție publică.

Sarkozy neagă

Sarkozy, care a fost ales în 2007, dar a pierdut candidatura sa pentru un nou mandat, în 2012, a negat orice faptă ilegală în timpul unui proces care se desfășoară deja de trei luni, care a implicat și 11 co-inculpați, inclusiv trei foști miniștri.

În ciuda multiplelor scandaluri juridice care i-au umbrit mandatul prezidențial, Sarkozy rămâne o figură influentă în politica de dreapta din Franța și în cercurile de divertisment, datorită căsătoriei sale cu Bruni-Sarkozy.

Sarkozy a denunțat un „complot”

Procesul a scos la iveală discuțiile secrete ale Franței cu Libia în anii 2000, când Gaddafi încerca să restabilească legăturile diplomatice cu Occidentul. Înainte de aceasta, Libia era considerată un stat paria.

Sarkozy a respins acuzațiile ca fiind motivate politic și bazate pe dovezi falsificate. În timpul procesului, el a denunțat un „complot” despre care a spus că a fost pus în scenă de „mincinoși și escroci”, inclusiv „clanul Gaddafi”.

El a sugerat că acuzațiile de finanțare a campaniei electorale au fost represalii pentru apelul său - în calitate de președinte al Franței - de înlăturare a lui Gaddafi.

Sarkozy a fost unul dintre primii lideri occidentali care au insistat asupra intervenției militare în Libia în 2011, când protestele pro-democrație din timpul Primăverii Arabe au cuprins lumea arabă.

„Ce credibilitate se poate acorda unor astfel de declarații marcate de pecetea răzbunării?”, a întrebat Sarkozy în comentariile sale din timpul procesului.

A rămas fără medalia Legiunea de Onoare

În iunie, lui Sarkozy i-a fost retras medalia Legiunea de Onoare - cea mai înaltă distincție a Franței - după condamnarea sa într-un caz separat.

Anterior, el a fost găsit vinovat de corupție și trafic de influență pentru că a încercat să mituiască un magistrat în 2014 în schimbul informațiilor despre un caz judiciar în care era implicat.

Sarkozy a fost condamnat să poarte o brățară electronică de monitorizare timp de un an. A fost eliberat condiționat în luna mai din cauza vârstei sale, ceea ce i-a permis să scoată brățara electronică după ce a purtat-o ​​timp de puțin peste trei luni.

Într-un alt caz, Sarkozy a fost condamnat anul trecut pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale în cadrul candidaturii sale eșuate din 2012. A fost acuzat că a cheltuit aproape dublul sumei maxime legale și a fost condamnat la un an de închisoare, din care șase luni cu suspendare.

Sarkozy a negat acuzațiile. El a atacat verdictul la cea mai înaltă Curte de Casație, iar apelul este în curs de soluționare.