Aceste două execuții, efectuate prin injecție letală, au majorat la 37 numărul total de execuții realizate de la începutul anului în SUA, cel mai ridicat nivel după cele 39 înregistrate în 2013.



Alte două execuții sunt prevăzute săptămâna aceasta, în Mississippi (sud) miercuri și în Arizona (sud-vest) vineri, din cele opt în total programate până în 31 decembrie.



În Florida (sud-est), Samuel Smithers, 72 de ani, a fost executat pentru uciderea în 1996 a două prostituate, Christy Cowan și Denise Roach, pe care le-a bătut și strangulat. Trupurile celor două femei fuseseră găsite într-un iaz pe o proprietate unde el efectua lucrări de grădinărit.

În Missouri (centru), Lance Shockley, 48 de ani, a fost executat marți seara pentru uciderea în 2005 a unui polițist, Carl Graham, crimă pe care Shockley a negat mereu că a comis-o. Polițistul, care ancheta un accident rutier mortal provocat de cel acuzat cu un an înainte, fusese găsit împușcat mortal în fața casei sale.



Lance Shockley a fost condamnat la moarte în pofida absenței de elemente materiale, potrivit apărării sale, și chiar dacă jurații nu au ajuns la un verdict unanim asupra acestei pedepse. Missouri este unul dintre rarele state americane unde pedeapsa capitală poate fi decisă fără unanimitatea curții cu jurați.



Marea majoritate a execuțiilor care au avut loc de la începutul anului în SUA, 31 în total, au fost realizate prin injecție letală.



Patru au fost efectuate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume în statul Alabama (sud) în 2024 și comparată de experți ai ONU cu o formă de 'tortură', iar două cu plutonul de execuție, în Carolina de Sud, pentru prima dată în SUA din 2010 încoace.



Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. Alte trei state, California, Oregon și Pennsylvania, au instituit un moratoriu asupra execuțiilor la decizia guvernatorilor.

