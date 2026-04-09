Secretul din spatele benzinei „ieftine” care i-a pus pe mulți pe gânduri

În timp ce șoferii din multe țări europene resimt din plin scumpirile de la pompă, Malta pare să joace după propriile reguli. Prețurile au rămas la un nivel surprinzător de scăzut: benzina se vinde în jur de 1,34 euro pe litru, iar motorina ajunge la aproximativ 1,21 euro. Sunt valori greu de întâlnit în restul Uniunii Europene și care stârnesc constant curiozitatea vizitatorilor.

Explicația nu ține de noroc sau de fluctuații favorabile ale pieței, ci de o strategie economică atent controlată. Statul intervine direct și stabilește prețurile la pompă, blocând transferul imediat al scumpirilor de pe piața internațională către consumatori. Practic, autoritățile aleg să protejeze populația de șocurile externe.

Pe lângă acest mecanism, guvernul pompează sume consistente în subvenții. Pentru anul 2026, bugetul alocat energiei și combustibililor depășește pragul de 400 de milioane de euro, ceea ce permite absorbția creșterilor de preț la nivel global fără ca acestea să fie resimțite imediat de șoferi.

Un alt element-cheie îl reprezintă contractele pe termen lung pentru achiziția de energie. Aceste acorduri oferă stabilitate și reduc expunerea la crizele energetice, contribuind la menținerea unor tarife constante în timp.

Realitatea din spatele traiului pe insulă: ieftin la pompă, scump la chirie

Chiar dacă alimentarea mașinii este mai accesibilă decât în multe alte țări europene, viața de zi cu zi în Malta nu este deloc ieftină. Piața imobiliară pune presiune serioasă pe bugetele rezidenților, iar chiria pentru un apartament modest pornește, în mod obișnuit, de la aproximativ 1.000 de euro pe lună.

Cu toate acestea, veniturile din anumite sectoare reușesc să echilibreze situația. Domenii precum IT-ul, serviciile financiare sau profesiile independente oferă salarii peste media europeană, ceea ce le permite multora să mențină un nivel de trai confortabil, chiar și în condiții de costuri ridicate.

Cel mai mare lanț de benzinării din Franța a majorat la 2,2 euro/litru plafonarea pentru motorină

În plus, siguranța și organizarea societății sunt printre motivele pentru care insula este considerată una dintre cele mai stabile destinații din Europa. Acest lucru o face atractivă nu doar pentru turiști, ci și pentru familii, investitori sau expați în căutarea unui mediu predictibil.

Motorul din spatele economiei: investiții masive și turism în continuă creștere

Economia Maltei nu se bazează doar pe turism, deși acesta rămâne un pilon esențial. Țara atrage constant investiții străine, în special în sectorul tehnologic, în industria farmaceutică și în producția de echipamente electronice, inclusiv componente pentru dispozitive moderne.

În paralel, fluxul de turiști este în continuă creștere, iar românii se numără printre cei care aleg tot mai des această destinație, fie pentru vacanțe, fie pentru o eventuală relocare.

Insula a devenit și un adevărat magnet pentru producțiile cinematografice internaționale, fiind supranumită „Hollywood-ul Mediteranei”. Sistemul de rambursări fiscale, care poate acoperi până la 40% din costurile de producție, a atras numeroase proiecte filmate aici.

Detaliile care dau farmec unei destinații aparte

Dincolo de cifre și strategii economice, Malta își păstrează autenticitatea. Tradițiile locale, produsele specifice și stilul de viață mediteranean contribuie la imaginea unei țări care reușește să combine modernitatea cu rădăcinile sale culturale.

Fie că este vorba despre berea produsă pe insulă sau despre celebra băutură nealcoolică Kinnie, cu gustul său dulce-amărui, fiecare detaliu completează experiența unei destinații care continuă să surprindă Europa.

Prețul petrolului a scăzut cu 15%. La pompă nu există diferențe