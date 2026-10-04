Noi detalii în dosarul tinerei ucise și aruncate în Olt, într-o valiză. Principalul suspect îl acuză pe unchiul său

Publicat 4 oct. 2026, 12:18 Actualizat 4 oct. 2026, 12:22 Sursă Realitate Plus

Noi detalii în cazul Valentinei Tănasie, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Unchiul principalului suspect a dezvăluit că mama lui Vlad Băltățeanu știe ce s-a întâmplat în noaptea crimei și l-a rugat să îl acopere în fața polițiștilor. De cealaltă parte, Băltățeanu nu recunoaște fapta și dă vina pe unchiul său, potrivit surselor. Între timp, procedurile de extrădare au fost demarate, iar Vlad Băltățeanu va ajunge în custodia autorităților române pe 6 octombrie. Atenție, vă informăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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