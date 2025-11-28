Premierul Ilie Bolojan: Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

IONUȚ MOȘTEANU - COMUNICATUL OFICIAL

Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere.

Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.

România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare.

Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul.

Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește.

Și un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.

Dumnezeu să ocrotească România!

UPDATE 11:30 - A fost o discuție telefonică între cei doi. Nicușor Dan a discutat cu ministrul Apărării despre acest scandal cu minciuna din CV-ul său. Înțelegem însă că în momentul în care s-a abordat situația legată de o eventuală demisie a lui Moșteanu, Nicușor Dan - conform acelorași surse - i-ar fi spus acestui că decizia îi aparține în integralitate.

Cu toate astea, e clar că e o presiune uriașă. Ionuț Moșteanu nu mai poate să rămână nicio secundă în funcția Ministerului Apărării, mai ales în acest context pe care îl trăim și al responsabilităților uriașe pe care le are un ministru al Apărării.

Tot pe surse vin informații și din interiorul USR care spun că și acolo s-au format tabere în ceea ce privește plecarea lui Moșteanu de la Ministerul Apărării. Cei mai mulți spun că Dominic Fritz ar trebui să facă acest pas, respectiv să îi retragă sprijinul politic. Șeful USR, care aseară ar fi vrut să ascundă sub preș acest scandal, în această dimineață este indecis.

La ora 12.00 va începe ședința USR în urma căreia vom afla dacă formațiunea îi retrage sprijinul politic. Atunci Ilie Bolojan nu va avea încotro decât să îl demită din fruntea Ministerului Apărării.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În urma scandalului monstru legat de CV-ul mincinos al ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, liderii USR urmează să se întâlnească astăzi de urgență, spun surse citate de Realitatea PLUS, pentru a dezbate această situație.

În paralel, premierul Ilie Bolojan îi ia apărarea lui Moșteanu. Vorbim despre scandalul documentelor false care ar fi fost folosite pentru a intra în Consiliul de Administrație al TAROM pentru un post care necesita o diplomă de studii superioare.

Dacă se confirmă aceste acuzații, ministru al fi încasat indemnizații și drepturi salariale în mod ilegal, pe baza unui CV mincinos. În acest context, premierul Bolojan recunoaște că declarațiile lui Moșteanu nu îl pun într-o lumină favorabilă, însă încearcă să amelioreze acest conflict. Cei doi ar fi avut chiar o conversație telefonică în care Bolojan l-ar fi asigurat că îl va păstra în guvern. Premierul justifică decizia motivând că România se află în plină negociere pentru programul de înzestrare al Armatei, programul SAFE, în valoare de 16 miliarde de euro.

Mai mult, Bolojan afirmă că el nu lucrează cu CV-uri și că Moșteanu și-a făcut treaba bine până acum.