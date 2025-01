Conform surselor apropiate acestei anchete, Realitatea PLUS, procurorii de la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ au deschis oficial un dosar penal in urma unei plangeri facute de avocatul Gabriel Cacescu referitoare la ceea ce s-a intamplat la alegerile prezidentiale.

Asta insemana ca din acest moment exista posibilitatea sa ii vedem audiati, in prima faza doar in calitate de martori, pentru ca mai apoi sa ceara ridicarea imunitatii, inclusiv pe judecatorii CCR pentru ca impotriva lor se indreapta aceasta planegere penala.

Sunt acuzatii extrem de grave. Avocatul care a depus aceasta plangere in data de 2 ianuarie spune ca modul in care s-a desfasurat anularea procesului electoral in cazul alegerilor prezidentiale din luna decembrie "este o masura abuziva, care nu a fost intemeiata pe probe" - exact ceea ce a concluzionat si Comisia de la Venetia.

In cazul lui Klaus Iohannis procedura este ceva mai complexa pentru ca, desi si el este denuntat in plangere, el are imunitate prezidentiala si abia dupa ce isi termina mandatul poate fi cercetat.