Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel salute decizia Comisiei de la Veneția prin care critică decizia autorităților române de a anula alegerile. Comisia susține că nu există dovezi că a fost încălcată legislația și că aceasta trebuie imediat schimbată.

Anca Alexandrescu: Comisia de la Veneția demască lovitura de stat din România. Nu există DOVEZI care să justifice anularea alegerilor

„Vreau să îi văd cum urlă pe străzi ca să se țină cont de raportul Comisiei de la Veneția. Dar cum în momentul de față această recomandare a Comisiei e în defavoarea lor, nu cred că va avea loc așa ceva. Văd că iar e ordin pe unitate la jurnaliștii „liberi” să-l atace pe Călin Georgescu. Dar este clar! Raportul Comisiei de la Veneția arată că trebuie schimbată legislația. Exact cum am spus și noi de atâta timp, că nu se poate ca decizia CCR să nu poată fi atacată. Comisia de la Veneția spune că nu există variante să nu fie revizuită și că nu există dovezi clare că a fost încălcată legislația. Deci, în momentul de față, nu sunt probe.

Eventuala decizie de anulare a alegerilor din 8 decembrie trebuia luată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), iar modificările să fi fost făcute de Curtea Constituțională sau Înalta Curte. Din păcate, cei de la conducerea țării au spus că nu se poate face nimic. Comisia de la Veneția spune clar că AEP trebuia să ia această decizie, iar CCR să anuleze sau nu. La noi s-a întâmplat invers. Tot ce avocații lui Călin Georgescu au reclamat în justiție se validează prin ceea ce spune Comisia de la Veneția. Comisia spune în mod clar că trebuie să existe probe indubitabile, iar la decizia de anulare a alegerilor din decembrie nu există deloc! Și-au dat seama că nu pot să manevreze rezultatul final și au apelat la alte mizerii. Iar Comisia de la Veneția pune statul român într-o situație delicată. Trebuie să demareze schimbarea legislației, dar mai ales să arate probele concludente, ca să vedem pe ce s-au bazat atunci când au luat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 8 decembrie 2024”, a declarant Anca Alexandrescu.

Marina Alexandru, unul dintre avocații președintelui ales, Călin Georgescu, consideră că judecătorii CCR trebuie să dea o erată prin care să readucă România în ordinea constituțională.

„Am venit după o muncă asiduă de îndosariere de procese verbale individuale cu opisuri. În varianta fizică s-au strâns aproape 9.000 de notificări, până la data de 10 ianuarie, ele sunt îndosariate. Am făcut o notificare sperată generală prin care am cerut să se răspundă în temeiul dreptului la petiționare pentru a înregistrarea documentele. Atât notificările de pe 10 ianuarie trimise de români, cât și ale celor care au depus mii și mii de notificări în online. Am cerut ca tuturor românilor să li se răspundă, pentru că toți cer reluarea alegerilor.

Referitor la raportul Comisiei de la Veneția, avocata Marina Alexandru consider că trebuie ca CCR să revină asupra deciziei de anulare, iar alegerile să fie reluate exact de unde au rămas.

„În mod indiscutabil judecătorii CCR trebuie neapărat să dea o erată ca să readucă România în ordinea constituțională. Au dat o lovitură de stat, alături de un grup politic organizat. Unica soluție pe care o au cei de la Curtea Constituțională este de a cere reluarea Turului 2 al alegerilor prezidențiale din 8 decembrie. Asta pentru ca sa intrăm în normalitate. Avem un cetățean la Cotroceni, Klaus Iohahnis, care conduce prin uzurpare de funcții, iar românii plătesc cu bani grei acest regim infracțional. La fel este situația și la Guvernul României, pentru că a Executivul a fost validat de Klaus Iohannis”, spune avocata.