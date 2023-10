Superstiții de Halloween 2023. Ce nu e bine să faci sub nicio formă. Superstiții de Halloween 2023, ce să nu faci de Halloween pentru a nu avea ghinion.

Halloween se sărbătorește în noaptea de 31 octombrie-1 noiembrie, iar această sărbătoare vine cu o serie de tradiții pe care oamenii le respectă, pentru a le merge bine.

Superstiții de Halloween 2023. Ce nu e bine să faci sub nicio formă. De-a lungul timpului, Halloween a fost influențat de mai multe culturi. Până în urmă cu mai mulți ani, această zi era sărbătorită doar în America. În prezent, românii se costumează, cioplesc dovleci și fac petreceri alături de prieteni în noaptea de Halloween.

Superstiții de Halloween 2023. Obiceiuri și tradiții - Ce este această sărbătoare



Superstiții de Halloween 2023. Ce nu e bine să faci sub nicio formă. Halloween s-a răspândit în lume prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Este una dintre cele mai așteptate sărbători ale toamnei, iar originea este americană. Puțini sunt cei care știu că, de fapt, această sărbătoare este de origine celtică.



Cu timpul, Halloween-ul a reușit să pătrundă în țările unde predomină creștinismul occidental, catolic și protestant. Astfel, a devenit una dintre cele mai cunoscute sărbători.

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de Halloween 2023



Superstiții de Halloween 2023. Ce nu e bine să faci sub nicio formă. Un lucru mai puțin știut este că această sărbătoare a influențat mai multe culturi. În Imperiul Roman, sărbătoarea era cunoscută sub numele de „Ziua Pomana”, celții sărbătoreau festivalul Samhain.

Creștinii celebrau Sărbătoarea Tuturor Sfinților, de Halloween. În ziua de Halloween nu trebuie să alungi o pisică neagră, fiindcă vei avea parte de 7 ani de ghinion. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute superstiții.

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci sub nicio formă de Halloween

Iată ce este bine să nu faci deloc de Halloween:

- nu trebuie să discuți la cină, fiindcă astfel vei invita spiritele să se așeze la masă.

- nu este bine să mergi la vânătoare în noaptea de Halloween, întrucât poţi răni un spirit care rătăcește.

- dacă în noaptea de Halloween auzi pași în urma ta, nu trebuie să te întorci cu spatele. Asta pentru că se poate afla un spirit care vrea să te ia pe lumea cealaltă.

- dacă te afli într-un cimitir în noaptea de Halloween, nu trebuie să te uiți la umbra ta, care este creată de lumina lunii.

- în seara de Halloween, nu este bine să trântești ușile, fiindcă poți lovi o fantomă.



Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween.Ce simbolizează Halloween-ul?

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween. Puțini sunt cei care știu că, de fapt, această sărbătoare este de origine celtică. S-a discutat faptul că originile sărbătorii se regăsesc într-un festival celt, cunoscut și sub denumirea de “Samhain”. Acest festival este sărbătorit pe 31 octombrie. Tradiția spune că în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, spiritele, atât cele rele, cât și cele bune, traversează granița din lumea noastră și cea de dincolo

Motivul pentru care se organiză un festival, era acela de a strânge recolte. Manifestările erau asemănătoare cu cele de acum:

- costume de Halloween

- decorațiuni pentru casă

- transformarea dovlecilor în felinare

- machiaje

- celebrul “trick-or-treat”.

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween - „Trick-Or-Treat” sau "Ne dați ori nu ne dați"

Cum a apărut tradiția „trick-or-treat” - "Ne dați ori nu ne dați!" de Halloween

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween. Puțini sunt cei care știu că, de fapt, această sărbătoare este de origine celtică. Obiceiul celtic a fost preluat de aproape toate popoarele occidentale, de-a lungul timpului.

Copiii se îmbracă în această noapte în costume înfricoșătoare și se plimbă prin cartier sunând la ușă și cerând dulciuri în noaptea de Halloween.

Expresia „trick or treat” - „Ne dați ori nu ne dați” este o urare din tradiționalul colindat pe la case de Halloween.

Superstiții de Halloween 2023. Ce nu e bine să faci sub nicio formă. Originile Halloween-ului datează de acum 2.000 de ani, de la sărbătoarea celtică Samhain, care marca noul lor an. Oamenii din Irlanda și Scoția antice credeau că voalul dintre lumea celor morți și cea a celor vii devenea subțire în fiecare an pe 1 noiembrie, permițând demonilor să colinde din nou pe pământ. Împreună cu ofrande și aprinderea de focuri pentru spirite, celticii se costumau ca cei morți, sperând să se amestece cu demonii adevărați și astfel să evite confruntarea spirituală, scrie National Geographic. Pentu ca apoi, în secolul al VII-lea, Biserica Catolică să convertească sărbătorile păgâne în cele dedicate lui Dumnezeu. Astfel că petrecerea costumată a demonilor celtici a devenit „Ziua Tuturor Sfinților”. Iar sărbătoarea dedicată sfinților bisericii a fost mutată pe 1 noiembrie, în timpul Papei Grigore al III-lea, între 731 și 741 d.Hr.

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween. Sărbătoarea bisericii era cunoscută și sub numele de „Allhallows” sau „Hallowmas,” cu „hallow” însemnând sfânt. Până la începutul secolului al XI-lea, biserica a desemnat și 2 noiembrie ca Ziua Tuturor Sufletelor, o ocazie de a cinsti pe cei morți care așteaptă în Purgatoriu înainte de a fi trimiși în Rai.

Ziua Tuturor Sufletelor a devenit astfel o ocazie pentru a cinsti sufletele celor morți din ușă în ușă. Oamenii săraci vizitau casele celor bogați și se ofereau să se roage pentru oamenii decedați dragi ai proprietarilor, în schimbul unor „soul cakes” (prăjituri pentru sufletele celor morți, n.r.).

Practica a fost preluată în curând de copii, care cereau bani sau mâncare.

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween. "Ne dați ori nu ne dați!" este acum o expresie mai puțin literală decât cea relatată de Bay City Times în 1928; puțini copii din ziua de azi au intenția de a face o farsă dacă nu li se oferă bomboane

Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween. Legenda dovleacului de Halloween



Superstiții de Halloween 2023. Ce să nu faci de fapt de Halloween. Dovleacul, simbolul Halloween-ului, îl are drept personaj principal pe JackO Lantern. Acesta era zgârcit și a fost metamorfozat într-un dovleac. Personajul obișnuia să le joace des feste tuturor, ba chiar să îl provoace pe însuși Diavolul.

Atunci când el moare, se închid porțile Raiului și însuși Diavolul refuză să îl primească în iad. JackO Lantern se sperie și îi cere doar o călăuză pentru a merge prin întuneric. El primește un felinar, unealtă ce mai târziu are să îi devină călăuză pentru eternitate.

De-a lungul timpului s-au dezvoltat o serie de simboluri și obiecte artizanale asociate sărbătorii de Halloween.

Sursa