Statuia celui de-al „cincilea Beatle” dispare temporar din centrul Liverpoolului. Era un simbol al comunității LGBTQ+

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 oct. 2026, 13:50

Statuia dedicată lui Brian Epstein, managerul considerat de mulți „al cincilea Beatle” pentru rolul decisiv pe care l-a avut în ascensiunea celebrei formații, a fost îndepărtată temporar din centrul orașului Liverpool pentru recondiționare. Monumentul, inaugurat în august 2022, a devenit rapid unul dintre simbolurile orașului, dar are și o semnificație aparte, fiind prima din centrul Liverpoolului care reprezintă o personalitate din comunitatea LGBT.

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