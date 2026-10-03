Statuia celui de-al „cincilea Beatle” dispare temporar din centrul Liverpoolului. Era un simbol al comunității LGBTQ+

Statuia dedicată lui Brian Epstein, managerul considerat de mulți „al cincilea Beatle” pentru rolul decisiv pe care l-a avut în ascensiunea celebrei formații, a fost îndepărtată temporar din centrul orașului Liverpool pentru recondiționare. Monumentul, inaugurat în august 2022, a devenit rapid unul dintre simbolurile orașului, dar are și o semnificație aparte, fiind prima din centrul Liverpoolului care reprezintă o personalitate din comunitatea LGBT.
De ce a fost îndepărtată statuia?
Compania care a finanțat proiectul, a anunțat că monumentul a fost mutat temporar pentru efectuarea unor reparații esențiale, scrie publicația locală Liverpoolecho
Reprezentanții organizației au precizat că statuia va fi readusă în locație imediat după finalizarea lucrărilor.
Brian Epstein a devenit managerul trupei The Beatles în 1961 și este creditat pentru transformarea formației într-un fenomen mondial și pentru schimbarea imaginii membrilor trupei, renunțând la stilul rebel din piele neagră în favoarea unei apariții mai elegante.
Mai puțin cunoscut este faptul că Epstein era homosexual într-o perioadă în care relațiile între persoane de același sex erau interzise prin lege în Marea Britanie. Din cauza contextului social și juridic al vremii, acesta s-a confruntat cu numeroase dificultăți personale.
Tocmai din acest motiv, statuia sa a căpătat o puternică valoare simbolică pentru comunitatea LGBT, fiind prima reprezentare publică de acest tip amplasată în centrul orașului Liverpool.
Managerul The Beatles a fost găsit fără viață în apartamentul său din Londra, îîn 1967, la vârsta de doar 32 de ani. Decesul a fost cauzat de o supradoză accidentală de barbiturice. În absența lui Epstein, conflictele și orgoliile în interiorul The Beatles au escaldat, iar celebra formație s-a destămat în 1970.