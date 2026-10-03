De ce se lasă dopul sticlei de vin pe masă după deschidere? Secretul explicat de somelieri

Un gest aparent banal din restaurantele elegante ascunde o explicație importantă. De ce ospătarii lasă dopul sticlei de vin pe masă după deschidere? Potrivit unui somelier cu experiență internaținală, dopul le poate dezvălui celor inițiați date exacte despre calitatea vinului.
În orice restaurant de clasă, ospătarul sau somelierul lasă dopul sticlei de vin pe masă după desfacere. Deși pare un simplu gest de protocol, tradiția are un rol important și poate oferi informații valoroase despre calitatea băuturii servite, scrie Tasting table.
Experții spun că dopul poate dezvălui dacă băutura a fost păstrată corespunzător și dacă prezintă defecte care îi afectează aroma sau gustul. De asemenea, pe dop sunt inscripționate adesea informații despre producător, care pot fi comparate cu cele de pe etichetă.
De exemplu, un dop care emană mirosuri neplăcute, asemănătoare cartonului umed, mucegaiului, ouălor stricate sau metalului, poate indica faptul că vinul a fost afectat și nu mai oferă experiența gustativă dorită.
Cu toate acestea, mirosirea dopului nu este relevantă dacă nu este mirosit și produsul în sine. Succesiunea operațiunilor, recomandată de specialiști, este să mirosim dopul, apoi vinul direct din sticlă și apoi din pahar, pentru a identifica eventualele defecte.
Data viitoare când vi se servește un vin și observați dopul lângă pahar, să știți că acesta nu este acolo întâmplător. El poate spune multe despre povestea și calitatea vinului pe care urmează să îl savurați.