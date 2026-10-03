De ce se lasă dopul sticlei de vin pe masă după deschidere? Secretul explicat de somelieri

Publicat 3 oct. 2026, 12:59 Actualizat 3 oct. 2026, 13:00

Un gest aparent banal din restaurantele elegante ascunde o explicație importantă. De ce ospătarii lasă dopul sticlei de vin pe masă după deschidere? Potrivit unui somelier cu experiență internaținală, dopul le poate dezvălui celor inițiați date exacte despre calitatea vinului.

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