Madonna, criticată după apariția „jenantă” de la premiile MTV. Până și familia ar fi fost șocată

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 sept. 2026, 13:02

Apariția Madonnei la gala premiilor MTV 2026 a stârnit îngrijorare în rândul fanilor și al apropiaților săi, după ce artista de 68 de ani a părut obosită pe scenă și a avut dificultăți în timpul discursurilor de acceptare a premiilor. Potrivit unor surse citate de presa internațională, familia și prietenii i-ar fi cerut insistent să reducă ritmul.

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