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Madonna, criticată după apariția „jenantă” de la premiile MTV. Până și familia ar fi fost șocată

Madonna si Sabrina carpenter (2026 - Profimedia)

Madonna si Sabrina carpenter (2026 - Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 sept. 2026, 13:02

Apariția Madonnei la gala premiilor MTV 2026 a stârnit îngrijorare în rândul fanilor și al apropiaților săi, după ce artista de 68 de ani a părut obosită pe scenă și a avut dificultăți în timpul discursurilor de acceptare a premiilor. Potrivit unor surse citate de presa internațională, familia și prietenii i-ar fi cerut insistent să reducă ritmul.

Deși a fost una dintre principalele vedete ale serii, cu un medley de opt minute și șapte trofee câștigate, prestația Madonnei a generat numeroase comentarii online. Unii spectatori au susținut că mișcările sale nu au mai avut energie, iar alții s-au întrebat dacă nu ar fi recurs la playback, scrie Bored Panda.

Potrivit unei surse apropiate, apropiații artistei sunt tot mai preocupați de starea sa fizică.

Toți cei din jurul ei îi spun să încetinească. Ea susține că are mai multă energie ca niciodată, însă familia și prietenii îi repetă: «Mai ușor»”, a declarat sursa.

În ciuda acestor avertismente, Madonna ar intenționa să pornească într-un turneu pentru promovarea noului album Confessions II. Planurile au generat însă tensiuni în echipa sa.

Există o dezbatere serioasă între Madonna și echipa ei privind formatul spectacolului. Vrea să facă ceva mare, dar știe că nu mai poate susține turneele extinse din trecut”, a explicat aceeași sursă, precizând că „în unele dintre concertele sale recente, efortul a fost pur și simplu prea mare pentru ea.”

Cu toate criticile și îngrijorările apărute după VMAs, mulți fani îi iau apărarea. „S-a descurcat grozav. Oamenii sunt pur și simplu ciudați când vine vorba despre femeile care îmbătrânesc”, a scris un admirator pe rețelele sociale.

A user comment defending her performance and aging in reference to the Madonna VMAs Performance.


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