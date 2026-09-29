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Timp Liber· 2 min citire
Madonna, criticată după apariția „jenantă” de la premiile MTV. Până și familia ar fi fost șocată
Madonna si Sabrina carpenter (2026 - Profimedia)
Apariția Madonnei la gala premiilor MTV 2026 a stârnit îngrijorare în rândul fanilor și al apropiaților săi, după ce artista de 68 de ani a părut obosită pe scenă și a avut dificultăți în timpul discursurilor de acceptare a premiilor. Potrivit unor surse citate de presa internațională, familia și prietenii i-ar fi cerut insistent să reducă ritmul.
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