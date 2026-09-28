Jack Savoretti revine la București, cu un concert în cadrul turneului de promovare a noului album

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 13:46

Jack Savoretti, unul dintre cei mai rafinați artiști ai scenei britanice contemporane, revine în România, în cadrul turneului de promovare a noului său album. Muzicianul va concerta marți, 29 septembrie, la Arenele Romane.

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