Advertising
Advertising
Timp Liber· 1 min citire
Jack Savoretti revine la București, cu un concert în cadrul turneului de promovare a noului album
Jack Savoretti (Profimedia)
Jack Savoretti, unul dintre cei mai rafinați artiști ai scenei britanice contemporane, revine în România, în cadrul turneului de promovare a noului său album. Muzicianul va concerta marți, 29 septembrie, la Arenele Romane.
Citește și
- 07:20Sărbătoarea zilei, luni, 28 septembrie: Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul
- 23:47„Cum mi-a <<distrus>> România mentalitatea de japonez: punctualitatea s-a dus, papanașii au rămas” - VIDEO VIRAL
- 22:57Un emu scăpat dintr-o fermă a provocat o scenă virală. Lovitura de K1 cu care l-a dat gata pe îngrijitor
- 15:275 motive pentru care o vacanță la Disneyland Paris poate fi cea mai frumoasă surpriză pentru familia ta
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News