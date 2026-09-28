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Jack Savoretti revine la București, cu un concert în cadrul turneului de promovare a noului album

Jack Savoretti (Profimedia)

Jack Savoretti (Profimedia)

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 13:46

Jack Savoretti, unul dintre cei mai rafinați artiști ai scenei britanice contemporane, revine în România, în cadrul turneului de promovare a noului său album. Muzicianul va concerta marți, 29 septembrie, la Arenele Romane.

Concertul de la București este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei, artistul fiind cunoscut pentru spectacolele sale intense, elegante și profund emoționale.

Jack Savoretti a concercat în România și în iulie 2025, când a aurcat pe scena Sălii palatului.

„We Will Always Be The Way We Were” este cel de-al nouălea material de studio și marchează 20 de ani de la debutul artistului. LP-ul reprezintă o întoarcere la rădăcinile sale muzicale, fiind scris și înregistrat alături de trupa de turneu.

„Acesta este un album complet. Este o întoarcere la rădăcinile mele, la cartierul unde am început să fac muzică – cu aceiași prieteni și muzicieni pe care i-am întâlnit în jurul Ladbroke Grove și Portobello Road. Este albumul pe care am vrut dintotdeauna să-l fac”, a afirmat Savoretti.

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