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„Cum mi-a <<distrus>> România mentalitatea de japonez: punctualitatea s-a dus, papanașii au rămas” - VIDEO VIRAL

Japonez stabilit in Romania

Japonez stabilit in Romania

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 23:47

Un tânăr japonez stabilit în România spune că viața aici i-a schimbat complet felul de a vedea lumea. De la disciplina strictă și punctualitatea absolută din Japonia, la stilul relaxat, direct și emoțional al românilor, povestea lui a devenit virală.

Un tânăr japonez care s-a mutat în România povestește, într-un clip devenit viral, cum cultura locală i-a „distrus” – în sensul bun – mentalitatea cu care a crescut. În Japonia, spune el, un tren întârziat un minut este o tragedie națională, iar stresul era permanent. În România, însă, expresia „ajung imediat” i-a schimbat ritmul vieții: știe că are timp să bea o cafea, să mănânce un papanaș sau să se uite la un serial.

Diferențele culturale l-au surprins și în privința emoțiilor. „Japonezii își ascund sentimentele. Nu zâmbim nici când suntem supărați. În România, oamenii sunt direcți”, spune el. Iar această sinceritate l-a ajutat să fie mai deschis cu propriile trăiri.

„Mi-am pierdut zeul japonez, dar am câștigat o viață mai fericită”, concluzionează tânărul, care spune că România l-a învățat să trăiască mai relaxat.

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