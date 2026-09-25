„Cum mi-a <<distrus>> România mentalitatea de japonez: punctualitatea s-a dus, papanașii au rămas” - VIDEO VIRAL

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 23:47

Un tânăr japonez stabilit în România spune că viața aici i-a schimbat complet felul de a vedea lumea. De la disciplina strictă și punctualitatea absolută din Japonia, la stilul relaxat, direct și emoțional al românilor, povestea lui a devenit virală.

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