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Un emu scăpat dintr-o fermă a provocat o scenă virală. Lovitura de K1 cu care l-a dat gata pe îngrijitor

Pasăre Emu (Prrofimedia)

Pasăre Emu (Prrofimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 22:57

O filmare care surprinde lupta inegală dintre o pasăre emu și un bărbat a devenit virală pe rețelele de socializare. Pasărea a scăpat dintr-o fermă de profil din Marea Britanie, iar un îngrijitor a urmărit-o, sperând să o prindă și să o readucă în captivitate. Planul a eșuat, iar „meciul” dintre cei doi a stârnit un val de reacții și comentarii. Hohotele de râs au fost amplificate de faptul că întreaga scenă era urmărită de… o alpaca.

Un emu scăpat dintr-o fermă din Salcombe, Devon, a provocat o scenă incredibilă pe un drum de țară: un bărbat a încercat să-l imobilizeze în mijlocul șoselei, dar pasărea uriașă a reușit o mișcare surprinzătoare și a fugit. Momentul, filmat de un șofer, a devenit viral și a strâns peste două milioane de vizualizări, scrie The Sun (VIDEO).

În primele faze ale confruntării, îngrijitorul pare să aibă câștig de cauză, după ce plachează pasărea pe asfalt.

Man wrestling an emu on a paved road.
A man wrestling an emu on an empty road.

Când se părea că totul s-a rezolvat, emu face o mișcare surprinzătoare și îl lovește cu capul în gură pe cel care o imobiliza, apoi fuge înapoi în curtea de unde scăpase.

A man is thrown to the ground on a road by an escaped emu.
Man wrestling an escaped emu on a road, with the emu on the ground and the man kneeling on top of it.

Clipul, postat ulterior pe rețelele sociale, a devenit viral. „Nu poți inventa așa ceva”, a comentat un utilizator.

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