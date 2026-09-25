Un emu scăpat dintr-o fermă a provocat o scenă virală. Lovitura de K1 cu care l-a dat gata pe îngrijitor

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 22:57

O filmare care surprinde lupta inegală dintre o pasăre emu și un bărbat a devenit virală pe rețelele de socializare. Pasărea a scăpat dintr-o fermă de profil din Marea Britanie, iar un îngrijitor a urmărit-o, sperând să o prindă și să o readucă în captivitate. Planul a eșuat, iar „meciul” dintre cei doi a stârnit un val de reacții și comentarii. Hohotele de râs au fost amplificate de faptul că întreaga scenă era urmărită de… o alpaca.

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